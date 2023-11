Miguel Lago, sobre las ausencias políticas a la jura de la princesa Leonor: "Eso no se hace en ningún curro"

No es la primera vez que el cómico Miguel Lago muestra su opinión en público sobre la actualidad. El colaborador de televisión frecuenta asiduamente formatos en prime time, como El Hormiguero, y el programa Y ahora, Sonsoles.

Como cada noche de lunes a jueves, el programa conducido por Pablo Motos cuenta con conocidos invitados y termina con una tertulia formada por varios colaboradores del programa que acuden para valorar los temas de la actualidad con un enfoque humorístico.

Este 31 de octubre, los actores Belén Cuesta y Ricardo Gómez han acudido a El Hormiguero para promocionar la serie El Romancero, que se estrena en Amazon Prime Video.

[El día que Ricardo Gómez mordió a Belén Cuesta y ella le dio una hostia: “Hay días que todavía la siento”]

Como cada martes, el programa ha contado en la tertulia de actualidad con Pablo Motos, Miguel Lago, Juan del Val, Rubén Amón y María Dabán para comentar los temas más importantes del día.

El primer tema sobre el que los colaboradores han mostrado su opinión ha sido el juramento de la Constitución de la princesa de Asturias, coincidiendo con su mayoría de edad. En ese momento, el presentador ha dado el turno de palabra a Miguel Lago.

"Me alucina que puedas faltar a tu trabajo por ideología"

"Claro, como sabéis que voy a decir una chorrada", ha comenzado a decir el cómico. "A mí lo me parece interesante es que me alucina que puedas faltar a tu puesto de trabajo, en este caso, por ideología", ha añadido.

De esta forma, el humorista ha explicado su punto de vista ante las ausencias más destacadas al acto que legitima a la princesa Leonor como heredera al trono. Entre los no asistentes se encuentran seis grupos políticos y varios ministros del Gobierno.

[Miguel Lago vuelve a la carga contra Pedro Sánchez por la amnistía: "Es como dejar a tus hijos con los abuelos"]

Las ausencias más relevantes han sido las de miembros del Ejecutivo en funciones, como la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la de Igualdad, Irene Montero, y el de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón. Asimismo, las formaciones nacionalistas también se han desvinculado del acto institucional.

"Yo mira es que soy 'indepe', soy republicano, entonces me voy a coger unos días y no voy a ir. Porque eso no se puede hacer en ningún curro", ha continuado explicando el cómico.

Miguel Lago sobre la ausencia de Ministros y diputados en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor.



Enorme. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/SrZaNYRtDO — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 1, 2023

De esta forma, Miguel Lago ha criticado este rechazo a la jura de la princesa de Asturias. "Hoy que ha jurado la Constitución la princesa Leonor, el señor de la gasolinera no le ha podido decir a su jefe 'mira soy republicano y me vais a estar poniendo aquí que jura Leonor, entonces entiéndeme que yo no pueda ir'. Pero ellos pueden permitirse este derecho y luego siguen cobrando la nómina, y esto se está extendiendo", ha manifestado.

Con todo, el humorista ha concluido que esta acción "le recuerda a sus hijos". "Todas las noches mis hijos mayores tienen que recoger la cocina, entonces se comportan como diputados 'indepes', se inventan cualquier cosa para no ir a trabajar", ha añadido. "¿Y, al final, quién recoge todo? El pueblo español, es decir, el padre", ha subrayado entre risas.

