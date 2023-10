La noche en la que Leo Messi "le salvó", su estrecho vínculo con Úrsula Corberó y otras confesiones de Ricardo Darín

Después de más de 12 años de emisiones, 'El Hormiguero' continúa batiendo récords de audiencia. El programa que presenta cada noche Pablo Motos ya se ha convertido en el auténtico líder del access prime time. Y es que, a pesar de que han sido miles los invitados que han pasado por el programa durante estos años, el equipo continúa manteniendo cada noche atentos a la pantalla a los millones de espectadores que no se pierden las secciones de ciencia y los experimentos que se reproducen en plató.

Pero si hay algo que llama la atención de los telespectadores son las entrevistas de los reconocidos personajes que acuden a 'El Hormiguero' cada semana. Durante los próximos días, Belen Cuesta, Ricardo Gómez, María Becerra o Young Miko serán algunos de los invitados estrella. Sin embargo, el espacio presentado por Pablo Motos ha decidido arrancar la semana con un personaje 'top' que no será la primera vez que visite el plató de 'El Hormiguero'. Se trata, nada más y nada menos, que del actor y productor de cine Ricardo Darín.

El argentino acude de nuevo al programa para, en esta ocasión, hablar de la nueva gira que arranca este miércoles en Valladolid. El actor visitará las ciudades más importantes del país para deleitar al público con su nuevo proyecto teatral: 'Escenas de la vida conyugal'. Pero si hay algo que llama la atención del paso de Ricardo Darín por 'El Hormiguero' es que no hace mucho que el actor visitó el plató. Lo hizo el pasado mes de marzo y, durante su charla con Pablo Motos, habló de diferentes temas.

Ricardo Darín en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Uno de los asuntos que trató el actor durante su intervención fue el del control de su ego. Su larga trayectoria ha colocado su nombre durante muchos años en las portadas de la prensa internacional y, dada esta situación, Pablo Motos quiso preguntarle cómo gestionaba todo. El actor comenzó diciendo que el "ego" solía dejárselo en casa. Sin embargo, después se puso serio y habló sobre la "batalla" que supone para él luchar contra los halagos desmedidos que, según él, alimentan "al monstruo".

A pesar de que habrá que esperar para ver cuáles serán los temas que se tratarán durante la entrevista, si hay algo que está claro es que Pablo Motos no pasará por alto sonsacarle algunos de los temas que han girado en torno al actor en los últimos meses. Uno de ellos es el estrecho vínculo que mantiene con la actriz española Úrsula Corberó, quien mantiene desde hace años una relación sentimental con el hijo del invitado, Chino Darín.

Su anécdota con Leo Messi en Barcelona

Pero también habrá tiempo para contar algunas anécdotas que el actor ha vivido a lo largo de su vida. Una de ellas es el encuentro que tuvo durante una noche de invierno con el futbolista Leo Messi, quien "le salvó la vida" según él mismo explicó hace unos meses en una entrevista en Argentina.

Tal y como narró él mismo, estaba en Barcelona y la lluvia no cesaba en la Ciudad Condal. "Yo venía de pelearme con unos tipos en la radio, porque medio que estaban enojados con Messi por el rendimiento. Les dije "se van a lavar la boca con jabón este fin de semana cuando haga tres goles" y ese fin de semana hizo tres goles", contó.

Imagen antigua de Leo Messi con Ricardo Darín.

Los trabajadores de la radio le preguntaron si había ido a defender a Messi y, con total sinceridad, el actor respondió rotundamente. "Lo conozco, es divino, pero les digo "ustedes no tienen idea de a quien tienen acá, a veces si, a veces no. Si un partido no hace un gol ya se le caen encima"", dijo el argentino.

Cuando salió de la radio, Ricardo Darín se encontró con que no paraba de llover. Era tarde y ya no tenían forma de volver al hotel. Además, tal y como detalló, hacía mucho frío. Y fue en ese preciso momento cuando el actor escuchó a alguien que gritaba su nombre desde una furgoneta. Y ese alguien no era otro que Leo Messi, quien se ofreció a llevar al actor hasta su hotel.

Desde entonces, el actor asegura que mantiene muy buena relación con su compatriota. De hecho, hace poco, Leo Messi halagó una de sus películas. "Qué gran película Argentina, 1985, con Ricardo Darín y nominada al Oscar. ¡Vamos por el tercero!", publicó el futbolista a través de su cuenta de Instagram. Habrá que esperar para ver si el actor hace referencia a esta historia durante su paso este lunes por 'El Hormiguero'.

