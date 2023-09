La opinión que tenía en el pasado Sol Macaluso sobre 'Gran Hermano' que ahora se le vuelve en contra

En el FesTVal de Vitoria, Ion Aramendi y Marta Flich han presentado algunas de las novedades de la próxima edición de GH VIP, lo que supone la vuelta del formato a Telecinco desde diciembre de 2019. Esta octava temporada arrancará el 14 de septiembre, y ya se ha desvelado cómo será el confesionario y se ha escuchado por primera vez al súper, algo que se ha podido ver en Vitoria, pero también a través de televisión, pues Así es la vida conectó con la ciudad vasca para que sus espectadores viesen todo lo que allí estaba sucediendo.

Además, el súper anunció el nombre del primer concursante confirmado, que estaba allí mismo. Se trató de Sol Macaluso, periodista nacida en Argentina, y que se hizo muy conocida en Telecinco por sus retransmisiones de la guerra de Rusia y Ucrania. Además, el perfil oficial del reality en X (la red antes conocida como Twitter) compartió un vídeo de Sol. “Me lo pidieron tanto que tuve que hacerles caso. Voy a entrar a la casa de Gran Hermano y espero que ustedes me apoyen tanto como estaban diciendo. Traigo frescura, traigo honestidad, traigo mucha verdad y muchas ganas de desafiarme a mí misma. ¿Me acompañan?”, dice Macaluso en el vídeo.

La reacción de los usuarios de esta red social ha sido de lo más diversa. Algunos celebraban el fichaje, otros creían que no era suficientemente famosa como para que su concurso pueda resultar atractivo. Y hubo incluso algunos que rescataron un viejo mensaje de Sol, del año 2016, en el que no parecía precisamente comulgar con el universo de Gran Hermano.

“El día que tenga hijos por favor que no me salgan tan tarados como para desear ir a Gran Hermano. Amén”, escribió en el mes de abril de ese año. Así, dejaba claro que, desde su punto de vista, participar en un reality de estas características era algo propio de gente que no estaba en sus cabales. Una opinión que ahora se le vuelve en contra, una vez ha confirmado su participación.

No es, por supuesto, el primer famoso que dice de esta agua no beberé y acaba bebiendo. Por ejemplo, Juan Muñoz, de Cruz y Raya, dijo en 2019 que sentía “pena y vergüenza de ver a una artista como es Isabel Pantoja en ese programa”, en referencia a Supervivientes, y añadía, a raíz del comentario de alguien cercano, que él no se “prostituye de esa manera”. Sin embargo, acabó siendo concursante del mismo reality en 2022.

El día que tenga hijos por favor que no me salgan tan tarados como para desear ir a Gran Hermano 🙏🏼. Amén. — SOL MACALUSO (@SolMacaluso) May 19, 2016

