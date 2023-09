¿Qué pasará esta semana en ‘La Promesa’? Adelantos de los capítulos del 4 al 7 de septiembre

Una semana más, La Promesa vivirá varias intrigas y enredos. El bebé de Pía (María Castro) sigue sin aparecer y Rómulo (Joaquín Climent) ha buscado en vano la ayuda de la Guardia Civil. Esto obligará que el servicio entero comience a tener que descartar sospechosos, lo que implicará tener que enfrentarse a Petra (Marga Martínez). La doncella personal de Cruz (Eva Martín) tiene todas las papeletas de ser la responsable, pero no es la única que tiene motivos para hacer desaparecer al retoño.

Por otro lado, la marquesa ha puesto su ojo en Abel (Alejandro Vergara). El galeno está más pendiente de la salud de los miembros del servicio que en la familia aristocrática, algo que no le está gustando a la señora del palacio. A pesar de que el juramento hipocrático le ha hecho priorizar en estar pendiente de la delicada salud del ama de llaves, Cruz considera que debería centrarse en la salud de Jimena (Paula Losada) y en la del resto de miembros de la familia. Tras el amago de infarto sufrido por Fernando (Javier Collado), la marquesa está buscando todos los motivos posibles para deshacerse del médico.

Ahora toca hacer un repaso a las sinopsis de los episodios previstos que se verán esta semana:

'La Promesa'.

Episodio 177 (lunes 4 de septiembre): La marquesa busca echar a Abel de La Promesa

“Rómulo no trae buenas noticias de la Guardia Civil, por lo visto no van a hacer mucho por encontrar al hijo de Pía. Sin su ayuda, el servicio no sabe por dónde tirar para dar con el bebé, por lo que no les queda otra que plantar cara a la principal sospechosa: Petra. Las dudas de Cruz sobre el trabajo de Abel en sus funciones se acrecientan tras hablar con Jimena. Una vez más, la marquesa no se quedará quieta a la hora de buscar un enfrentamiento con el amigo de Manuel. Feliciano y Fernando van haciendo más migas ahora que el muchacho lo sirve personalmente. Las ilusiones del chico serán máximas cuando el señor deje caer una posible oferta de trabajo en Madrid. Margarita será testigo de una conversación clave entre Catalina y Lorenzo, y descubrirá que Alonso perdió parte de La Promesa en favor de su cuñado… Una información interesante que intentará utilizar a su favor”.

Episodio 178 (martes 5 de septiembre): Petra queda descartada como la sospechosa de la desaparición del bebé

“Jimena y Manuel parecen pasar por un buen momento, aunque Teresa no lo ve del todo claro. Y no se equivoca, porque la cabeza y el corazón del heredero de los Luján siguen centrados en Jana, de hecho, se empieza a molestar con la cercanía entre Jana y su amigo Abel, hasta el punto de no oponerse a la marquesa cuando esta le dice que quiere al médico fuera de su casa. Todos se preocupan por Candela, que sigue hundida tras el secuestro del niño y no se separa día y noche de la vera de Pía, hasta el punto de que ni come ni duerme. Jana ha tenido una idea, existe un medicamento que podría salvar la vida al ama de llaves, pero no es nada fácil de conseguir. Cuando Petra niega haber secuestrado al bebé de Pía, empiezan a barajar nuevos sospechosos y Jana sugiere a Rómulo que hable de nuevo con la Guardia Civil… ¿Y si ha sido cosa de Gregorio? En La Promesa todos esperan nerviosos la llegada de Antonio de Carvajal y Cifuentes, pero, cuando está a punto de llegar, Martina no aparece”.

Episodio 179 (miércoles 6 de septiembre): Llega don Antonio de Carvajal y Cifuentes a La Promesa

“Por fin llega Antonio de Carvajal y Cifuentes a La Promesa, donde es recibido con honores. Los marqueses, Fernando y Margarita, lo agasajan constantemente, pese a la intención del hijo del duque de pasar tiempo con Martina a solas. Por eso le molesta especialmente, aunque lo oculte, que Curro haya sido asignado como carabina de Martina. La situación no puede ser más incómoda para el muchacho, que buscará en Ramona la forma de evadirse de su pesarosa obligación. Pía parece estar mejorando, pero la única forma de estar seguros es adquiriendo un medicamento específico. Jana tendrá que acudir a un viejo aliado en estos menesteres si quiere conseguirlo. Salvador, por fin, empieza a abandonar su actitud arisca, y supone un gran apoyo para Candela, que sigue inconsolable por la desaparición del niño. El resto del servicio se debate entre hacer público ante los marqueses que han secuestrado al bebé de Pía, o seguir callando”.

Episodio 180 (jueves 7 de septiembre): Feliciano le revela a Teresa que sabe dónde puede estar el bebé

“Jana le agradece a Manuel que volara hasta la Puebla de Tera para traer el medicamento para salvar la vida de Pía. Ella y Abel se lo suministran, todavía es pronto para saber si hará efecto correctamente… Pero al menos tienen esperanzas. Manuel, por su parte, deja de lado los celos con Abel y se enfrenta a su madre para defenderlo; el médico no se irá de La Promesa hasta que él lo diga. Curro intenta librarse de ser el chaperón de Martina, pero obligado por su padre y su tía, tiene que hacerlo. Para su desgracia descubre que Antonio es un chico agradable, todo un partido para cualquier muchacha casadera, y también para Martina. Tras las mutuas acusaciones, Alonso y Fernando cuentan a sus respectivas mujeres sus contradictorias versiones de cómo fue la fatídica muerte de Petro, su hermano mayor y el heredero natural de La Promesa. A raíz de la búsqueda desesperada del hijo de Pía, Feliciano le hace a Teresa una tremenda revelación, él sabe dónde puede estar el bebé”.

Sigue los temas que te interesan