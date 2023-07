Diego Arrabal reaparece en ‘Y ahora Sonsoles’ un año después de su salida de Telecinco

Uno de los temas de corazón que se han tratado este lunes en Y ahora, Sonsoles ha sido la situación sentimental de Carmen Martínez-Bordiú. La nieta del dictador Francisco Franco ha sido vista con otro hombre después de que se separase de su último novio, y para comentarlas imágenes, Sonsoles Ónega ha dado la bienvenida, a través de videollamada, al paparazzi Diego Arrabal.

“Buenas tardes, Diego, fotógrafo que firma estas imágenes”, le daba la bienvenida la presentadora. Diego, con humor, bromeaba con que ya poco podía aportar a la conversación después de lo que se había estado comentando en el plató. “Yo no puedo confirmar al 100% de que ya no esté con Tim. Pero es verdad que hace muchísimo tiempo que a Tim no se le ve en esa casa de Sintra”, apuntaba el fotógrafo, en referencia a los compañeros, como Nacho Gay, que aseguraban que Carmen y Timothy McKeague, su coach, 34 años menor que ella, ya no estaban juntos.

En ese momento, también con humor, Sonsoles Ónega le mandaba un claro mensaje al paparazzi, que entró desde el mismo set en el que hace sus intervenciones en YouTube. “Pues redondo y con asas, Diego Arrabal. Aquí la información que se cuenta en este plató es siempre buena. Te lo digo ya para que vayamos entendiéndonos”, le aseguraba. Tras hablar de las novedades sentimentales de Martínez-Bordiú, Sonsoles le despidió alabándole el gusto por la camisa. “Es mona para tu estreno. Diego gracias, seguimos en contacto”, finalizaba Ónega, dejando así abierta la puerta a que Diego pueda seguir participando en el magacín.

De esta manera, Diego Arrabal podría encontrar un nuevo hueco en la televisión de la mano de Atresmedia. Su última etapa profesional estuvo muy vinculada a Mediaset, donde colaboraba en Viva la vida. Sin embargo, hace un año el grupo decidió prescindir de él por las constantes críticas a Telecinco y al programa Sálvame que realizaba en su canal de YouTube.

Así, Arrabal podría ser uno más de los nombres que está llegando a los programas de Atresmedia tras salir de Mediaset, como Paloma García-Pelayo, Cruz Morcillo o Beatriz Cortázar, quien ya participará este sábado en un programa especial sobre la boda de Tamara Falcó y que presentará precisamente Sonsoles Ónega.

