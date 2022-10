El pique entre Jorge Javier Vázquez y Miguel Frigenti en 'Sálvame': "Pídeme perdón".

En la tarde de este lunes, Sálvame hacía frente al estreno de Y ahora Sonsoles, el nuevo magacín en directo de Sonsoles Ónega en Antena 3, con una entrevista a Ana María Aldón, tras confirmar hace escasos días su divorcio de Ortega Cano tras diez años juntos.

Pero parece que los esfuerzos de Telecinco por liderar la franja vespertina a partir de las 19:00 horas (momento en el que se estrenaba el programa de Sonsoles) fueron en vano, y es que el magacín firmaba un 17,6% de cuota de pantalla con una media de 1.484.000 espectadores. Mientras, las palabras de Ana María Aldón recaudaron un 15,1% de share y 1.245.000 espectadores.

Era la segunda vez que Ana María Aldón acudía al plató de Sálvame, y es que la primera fue hace unos meses, cuando se convertía en una de las diseñadoras de la Sálvame Fashion Week de este año. Pero algo había cambiado en esta ocasión, y es que hace tan solo unos días confirmaba en Fiesta, el programa de fin de semana de Telecinco en el que colabora, que había iniciado su divorcio de Ortega Cano.

"Lo más importante es el cariño", aseguraba en Sálvame. "He estado aguantando una situación que creía que podía tener otro desenlace pero tampoco surgían motivaciones ni nada que te aliente, que te ayude".

Pero sin duda, uno de los momentos más tensos fue la discusión que protagonizaron Lydia Lozano y la andaluza, donde ambas se intercambiaron duros reproches. Por ello, en la tarde de este martes, cuando el programa de La Fábrica de la tele ha analizado la entrevista del pasado lunes, Miguel Frigenti aseguraba: "No me gustó nada la entrevista. Si no llega a ser por mi compañera Lydia...".

¡Lydia Lozano en brote hundiendo a Ana María Aldón!



Menos mal porque la entrevista estaba siendo soporífera #yoveosálvame #sálvamedeortega



Lydia ha decidido hablar con el idioma de la verdad:pic.twitter.com/sY6XZOZAAb — telemagazine (@telemgzn) October 24, 2022

Un comentario que no gustó nada a Jorge Javier Vázquez, artífice de la entrevista. "Ah, gracias Miguel. No te jode...", comentaba. En ese momento, Frigenti aseguraba que por él también. "Me ha insultado, ha dicho que si no llega a ser por Lydia Lozano... Gracias, guapo. Llegué con un dolor de cabeza..."

Tras la emisión de un vídeo resumiendo los mejores momentos de la entrevista, Jorge Javier se volvía a dirigir a su compañero. "Miguel Frigenti, pídeme perdón antes, anda", le pedía el conductor. "Tú estuviste estupendo como siempre, y la pinchaste", apuntaba entonces el periodista.

