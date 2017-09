El expresidente mexicano raja salvajemente de Trump en esta parodia

Vicente Fox no fue un presidente que dejase indiferente a nadie. Rompió con 71 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional -cuyo oxímoron llevaba ocupando la presidencia mexicana desde 1929-. En 2000 ganó las elecciones al frente del PAN y tras dejar la presidencia en 2006 hubo acusaciones de haberse enriquecido ilícitamente. Fue, además, autor de algunas frases polémicas, como por ejemplo denominar a las mujeres "lavadoras de dos patas y no mecánicas".

Trump tampoco es un presidente muy habitual. Apenas llevamos nueve meses de su presidencia y ya parece que llevemos ocho años. Se suele decir que Dios los cría y ellos se juntan, y eso parece haber ocurrido en este caso.

Cuando un presidente del país vecino quiere construir un muro en la frontera de tu país y encima quiere que lo pagues tú, es normal que te caiga mal. Fox, que ya hemos visto que no se muerde mucho la lengua, se ganó el aplauso de los mexicanos con sus críticas hacia Trump, pero no solo eso, también de los americanos que se oponen a las formas de hacer del rubio mandatario.

Vicente Fox se presenta a la presidencia de EEUU

Viendo la oportunidad, Fox se alió con Super Deluxe -una plataforma de videos de entretenimiento que publica tanto en YouTube como en Facebook- para realizar una serie de vídeos en los que Fox se dedica a ofrecer consejo a Donald Trump. Pero en la cuarta entrega ha sido en el que ha sacado toda la artillería, cruzando en algún momento la línea del insulto -línea con la que Trump salta a la comba habitualmente-.

En el vídeo, Fox anuncia en forma paródica que se presenta a la presidencia de EEUU. "Lo sé, muchos os estáis preguntando ¿cómo puedes ser presidente? ¡eres mexicano! Pero si ese viejo guante de béisbol gastado apretando un mojón puede ser presidente... entonces, amigos, cualquiera puede serlo". Y eso es solo el primer ataque.

"Prometo a los americanos ahorrarles dinero con una pequeña ceremonia de investidura. Más grande que la de Trump, por supuesto, pero aun así muy muy muy pequeña". "Prometemos construir un muro maravilloso, y creedme que México estará feliz de pagar por este", asegura mientras sujeta una imagen de un muro frente a la Torre Trump. "También prometo no defender a los nazis... Donald, ¿qué diablos te pasa?".

Fox sigue: "ahora iba a prometer anular toda la legislación de odio aprobada por Trump, pero, amigo, no has aprobado nada", en referencia al fallido intento de sustituir Obamacare por una nueva legislación sanitaria. "Eres tan malo en esto que si algún día hacen un monte Rushmore de presidentes mierdosos será tu inflada cabeza naranja cuatro veces". Y como no podía faltar una referencia a Juego de Tronos, unos mariachis cantan que Trump es incluso peor que Joffrey.

"América, el mundo os mira. No tenéis que votar por mi, solo por alguien que sea mejor presidente. A estas alturas nos conformamos incluso con otro arbusto [haciendo un juego de palabras, arbusto en inglés es Bush]".

En otros vídeos, Fox había aconsejado a Trump no ir a una guerra solo para que sus valoración subiera por encima de 40, explicó por qué el muro no iba a funcionar y aconsejó a Trump que si quería que la gente le alabase, que dimitiera.

Y eso que, en el pasado, Fox había hecho alguna declaración de la que el mismo Trump estaría orgulloso:

El robot que quema los tuits de Trump

Pero no solo muchos humanos desprecian a Trump, también algunas máquinas. Por ejemplo, este robot que, cada vez que el presidente tuitea, imprime el mensaje, lo quema y publica el vídeo: