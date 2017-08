HotWaterChallenge: ¿realmente es viral el reto que mató a la niña de 8 años?

El Hot Water Challenge no es algo nuevo. Una simple búsqueda en YouTube basta con dar con algunos vídeos de hace tres años en los que se ve a gente lanzarse cubos de, supuestamente, agua caliente.

Estos vídeos coinciden en el tiempo con el Ice Bucket Challenge y tienen claramente una voluntad paródica, subvertiendo lo que todo el mundo estaba haciendo para dar visibilidad a la ELA. Muchos tenían la siguiente estructura: alguien hirviendo agua, tirándosela por encima y, justo cuando el agua le cae encima, un corte. A continuación aparecían delante de cámara con la cara vendada como una momia y haciendo un comentario del tipo "uy, que bobo, era agua helada, no agua hirviendo" y animando a donar por la ELA.

Dos incidentes graves en apenas unos días

Durante los siguientes años han ido apareciendo puntualmente vídeos de gente lanzándose agua hirviendo sobre ellos mismos o sobre otros, aunque es difícil saber cuales eran reales y cuales eran fakes como duros de madera.

Sin embargo, en los últimos días ha cobrado relevancia a raíz de dos sucesos. El primero es la muerte de Ki'ari Pope, una niña de 8 años que bebió agua hirviendo después de que su primo le retase. Esto ocurrió el pasado marzo. La pequeña se sometió a una operación, pero finalmente murió el pasado 3 de agosto debido a las complicaciones.

Poco después, el 10 de agosto, Jamoneisha Merritt de 11 años sufrió graves quemaduras durante una fiesta pijama después de que una niña de 12 le arrojase agua hirviendo en la cara mientras dormía.

¿Son reales todos los vídeos del #HotWaterChallenge?

Dos casos en tan poco tiempo han hecho saltar todas las alarmas, sin embargo, si se busca en YouTube buena parte de los vídeos que aparecen son YouTubers explicando lo peligroso que es el reto y lo idiota que es la gente que lo hace. Y es cierto, tirarse agua hirviendo por encima es algo lo suficientemente idiota como para ponerse de moda, pero la mayoría de ejemplos repiten una y otra vez los mismos casos, muchos de ellos fácilmente falseables.

Lo cierto es que no parece que haya una ola de gente tirándose agua humeante por encima -y si fuese así posiblemente estaríamos ante la edición más reñida de los premios Darwin-, sino más bien una ola de artículos y vídeos con ganas de lograr visitas fáciles.

Eso, por supuesto, no le quita ni una pizca de gravedad a los dos casos antes explicados, y una muestra de la importancia de que los padres controlen qué ven los niños de cierta edad, pero por ahora no parece que haya necesidad de entrar en estado de pánico. Hay gente muy idiota, pero aparentemente no tanto.