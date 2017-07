30 años del éxito ochentero que revivió como un trolleo

Si algo tiene 4Chan es su capacidad para pervertir cualquier cosa que caiga en sus manos, incluso un éxito ochentero tan mítico como Never Gonna Give You Up, lanzada hace 30 años y que fue número uno en las listas de Estados Unidos, Reino Unido y España. Su autor, Rick Astley, nos recordó la efeméride en Twitter:

30 years ago today I said I was Never Gonna Give You Up. I am a man of my word - Rick x pic.twitter.com/VmbMQA6tQB — Rick Astley (@rickastley) 27 de julio de 2017

Pero al contrario de otros éxitos ochenteros que se pierden en el tiempo como lágrimas en la lluvia, Never Gonna Give You Up tuvo una segunda juventud a modo de broma entre los usuarios de 4Chan que incluso tuvo su propio nombre: rickrollear. Se trata de una audiovisual de una broma anterior, duckrollear, que consistía en colocar un enlace aparentemente interesante pero que te dirigía a una imagen de un pato con ruedas.

Rickrollear consistía en exactamente lo mismo, pero en vez de al pato se debía redirigir a la víctima a un vídeo de Never Gonna Give You Up. El primer caso se dio en mayo de 2007 cuando se publicó el primer trailer del esperado Grand Theft Auto IV. Con el vídeo caído debido a la gran cantidad de tráfico, un usuario publicó un enlace a una segunda supuesta dirección que alojaba el vídeo ¿adivináis qué encontraron quienes picaron?

La cienciología, rickrolleada

Solo un año después una encuesta apuntaba a que 18 millones de americanos habían sido rickrolleados en algún momento. En febrero de 2008 Proyecto Chanology promovió una serie de protestas contra la Iglesia de la Cienciología, y la canción se convirtió en uno de los himnos. Los cienciólogos crearon una página web en contra de Anonymus -quienes respaldaban las protestas-, que a su vez crearon una similar que dirigía a... efectivamente.

Otro caso famoso de rickrolleo fue el protagonizado por EA para promocionar su juego Dante's Inferno -adaptación libre de la Divina Comedia-, que lanzó a principios de 2010. Envió a los críticos una caja acompañada de unas gafas protectoras y un martillo. Cuando se abría la caja, se podía leer el mensaje "el quinto anillo del Infierno está cerca", y empezaba a sonar la susodicha canción y la única manera de hacerla parar era liarse a martillazos con ella hasta destruirla. Aparentemente, alguien en EA estaba ya hasta el gorro de este fenómeno.

¿Y qué piensa Rick Astley de este fenómeno?

El protagonista de esta peculiar segunda vida parece no dar mayor importancia al fenómeno, y no quiso aprovechar la situación para volver a grabar la canción ni sacarle mayor partido. Sin embargo, sí declaró que le pareció graciosa la broma que gastaron a la iglesia de la Cienciología.

Curiosamente, también fue víctima de una broma, tal y como ha relatado recientemente a la revista People: "Un amigo mío me rickrolleó varias veces y yo no entendía qué hacía. Pensaba que se comportaba como un idiota. Solo me preguntaba ¿qué hace este idiota? No es divertido. No sabía nada, así que tuvo que llamarme y explicármelo, e incluso con la explicación, tardé unas semanas en entenderlo".

Para acabar de rematar la broma, en noviembre de 2008 la MTV comenzó un concurso para escoger el mejor artista de la historia, y los votos a favor de Rick Astley sobrepasaron a cualquier otro. La MTV descartó su candidatura al interpretarla como una trolleada. Y eso, sí que pareció no gustar al artista, que lanzó unas durísimas declaraciones contra la cadena.