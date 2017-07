Así hubiera vivido Twitter la inauguración de Barcelona 92

¿Dónde estabas tú cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? Los recuerdo perfectamente y eso que yo era bastante niño. De la fabulosa ceremonia de apertura con el momento cumbre de Antonio Rebollo lanzando la flecha al pebetero hasta la mítica ceremonia de clausura con El Tricicle parodiando una maratón. Fueron unas Olimpiadas míticas, no solo porque se celebraron en España. Y mítico habría sido Twitter de haber existido en aquellos años.

25 años de Barcelona 92, en el 25 de julio de aquel año daban comienzo las únicas Olimpiadas celebradas en España. Dejaron miles de momentos que se podrían haber congelado en un tweet, inmortalizado en infinidad de hilos y, como es habitual en la red del pájaro azul, los tuiteros habrían parodiado hasta la extenuación. Echándole un poco de imaginación, y tras haberme trasladado a aquel 25 de julio gracias al DeLorean de mi cerebro, yo concibo Twitter así.

25 de julio de 1992. Antonio enciende el pebetero. La cuenta oficial publica lo que llevábamos meses esperando.

La flecha ardiendo pasando a escasa distancia del pebetero encendió la llama olímpica arrancando una ovación a todos los que veíamos la escena a través de la tele; además de los que tuvieron la suerte de estar en el estadio. En Twitter no podría faltar el típico "conspiranoico".

La ceremonia inaugural habría estado plagada de tweets. Desde los miles de fotos tomadas por los asistentes al estadio a las subidas a Twitter por parte de los atletas participantes. Aunque una de las mejores habría sido el selfie del entonces Príncipe de España. Selfie tomado por otra persona, claro.

Los hilos no habrían faltado en la ceremonia inaugural transmitida por Twitter. Este habría sido muy interesante, por ejemplo.

Los tweets más o menos serios habrían inundado Twitter, pero los verdaderos reyes de la noche en la red social habrían sido los tweets parodia y humorísticos. Echándole un poco de imaginación seguro que no habrían estado demasiado lejos de estos.

El típico haciendo la gracia con la rima de moda.

No faltarían las parodias con el encendido del pebetero.

tweet-barcelona-92-7

Y no podía faltar un tweet haciendo mención al número de medallas que conseguiría la delegación española. El típico visionario.

La ceremonia de inauguración fue todo un éxito. No solo porque salió según lo planeado, también porque fue una de las inauguraciones más impresionantes de toda la historia de los Juegos Olímpicos. No existía Twitter e Internet aún no era conocido por la mayoría, pero seguro que el acontecimiento habría incendiado la red. Igual que la mítica flecha de Antoni Rebollo incendió el pebetero.