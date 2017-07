Los 10 edificios más feos y extraños de España

Pasear por las ciudades posando la vista en los edificios supone contrastar las enormes diferencias entre unos y otros. Las construcciones de piedra más antiguas, el ladrillo que puebla la mayor parte de bloques de viviendas, el acero y cristal con los que se construyen las fachadas de los edificios más modernos... Esto en cuanto a materiales, porque el aspecto está a otro nivel. Sin ser expertos en arquitectura, ¿cuáles dirías que son las construcciones más feas de tu ciudad?

Nos hemos dado una vuelta (figurada) por España para encontrar los 10 edificios más feos y extraños de las urbes. Como todo lo que tiene que ver con el diseño y con el arte calificar a las obras como "feas" forma parte de una opinión subjetiva, pero seguro que coincides cuando veas las siguientes imágenes. Estas 10 construcciones llaman la atención a la legua consiguiendo que la vista se pose sobre cada centímetro de ladrillo, cristal, acero y resto de materiales que las conforman. Son todo un desafío a la naturaleza. Y al buen gusto.

Vayamos con los edificios. El orden no tiene nada que ver con criterios de belleza ni de opinión.

El edificio Walden

Empiezo por este porque es uno de los más "feos" que yo he visto. Peculiar cuanto menos, esta obra de ladrillo con distintas formas y compuesta por 18 torres está en el municipio de Sant Just D'Esvern, en Barcelona. Como muchas de las obras megalíticas españolas, afrontó problemas de construcción y de financiación. El estudio encargado fue el del constructor Ricardo Bofill. Puedes verlo en Google Street View.

Edificio Mirador

Luis García / Wikipedia

21 plantas o 63,4 metros de altura para un edificio de viviendas situado en el norte de Madrid. Su aspecto de bloques de Lego esconde una zona abierta dentro del propio edificio que da nombre a la construcción: es un mirador abierto a la sierra de Guadarrama. Puedes visitarlo virtualmente aquí.

Hesperia Tower

Google Maps

Hotel situado en la entrada de L´Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona. Reconocible según entras a la ciudad desde el aeropuerto: un "mamotreto" de hormigón rematado por un OVNI giratorio. El edificio da la impresión de estar a medio terminar dada su apariencia de esqueleto pero no, está concluido. ¿Quieres darte una vuelta virtual por sus alrededores? Lo tienes aquí.

Torre de la Rosaleda

Eulogio Diéguez / Panoramio

El denominado edificio más alto de Ponferrada y de Castilla y León es una construcción de 107 metros de altura que rompe con la arquitectura y paisaje cercanos, no precisamente para bien. Además, acumuló deudas en su construcción y gran parte de los vecinos se quedó sin luz en 2012 precisamente por esas deudas. La torre se puede visitar aquí.

Palacio de Festivales de Cantabria

Blog Imágenes de Santander

Situado frente a la bahía de Santander este edificio de hormigón rematado con unas curiosas cúpulas con púas es todo un homenaje a la ausencia de artificios. El interior será funcional para el uso que se le da, acoger congresos y festivales, pero por fuera canta más que los aspirantes a un "reality" de música. Puedes admirarlo aquí.

Museo Pablo Serrano

Folcrá

También llamado Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo o, como se conoce popularmente a este edificio, el "Transformer". Es una construcción con una forma indeterminada que combina los grises con el azul claro. El interior alberga tanto "arte contemporáneo" como el exterior. Date un garbeo por sus alrededores, ya verás.

Iglesia de Santa Mónica

Vicens & Ramos

Nadie diría tras ver el edificio que se trata de una construcción religiosa, pero así es: es la Iglesia de Santa Mónica, una parroquia construida por el estudio de arquitectos Vicens & Ramos que se encuentra en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Es peculiar cuanto menos, resulta innegable. ¿Quieres verlo? Google Maps lo tiene aquí.

La casa + grande

Mi5 Arquitectos

Un edificio destinado a actividades relacionadas con la juventud también debe mostrarse joven por fuera. Aunque quizá en Rivas Vaciamadrid se pasaron con el diseño de la casa + grande: parece el proyecto de una clase de preescolar. Colores chillones, formas rectilíneas y una composición que se ve desde lejos, compruébalo en Google Maps. El coche de Street View no pudo llegar hasta ahí, por lo que tendrás que conformarte con la vista aérea.

Iglesia Parroquial de San Pío

Los edificios eclesiásticos modernos han apostado por el diseño extravagante. Ya lo hemos visto con la iglesia de Rivas Vaciamadrid, pero tenemos otro ejemplo en la Iglesia Parroquial de San Pío, en Zaragoza. Un conjunto de ladrillo, remozado en color naranja, aristas y formas geométricas que confunde a primera vista. Nadie pensaría que se trata de un edificio parroquial, pero lo es. Visítalo aquí.

El Centollu

Antonio Alba / Panoramio

No podía terminar este recopilatorio sin reseñar una construcción de Santiago Calatrava. Me remito al Palacio de Congresos de Oviedo o, como se le conoce en la zona, el "centollu". Blanco, con las curvas y aristas típicas de Calatrava y con un diseño que no solo es peculiar, también rompe por completo con el estilo urbanístico de la zona. Además, arrastró desde sobrecostes a problemas importantes de diseño: la cubierta móvil, alma del edificio según Calatrava, tuvo que dejarse fija porque estaba mal diseñada. Lo tienes aquí.