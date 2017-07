10 momentazos de la televisión que te trasladarán a otra época

La que algunos llamaron "caja tonta" lleva acompañándonos durante décadas. Como ese murmullo que muchas familias necesitan para entablar conversación y también como un escaparate abierto a lo mejor y peor de nosotros mismos. La tele es un fiel reflejo de la sociedad y también al revés. De hecho son unos cuantos los momentos televisivos que pasaron a nuestro imaginario igual que lo hicieron la primera frase de El Quijote o la declamación más famosa de Hamlet.

Rebobinando las millones de horas que se habrán emitido por las decenas de canales que nos han acompañado desde que llegase la televisión a España yo me he quedado con los siguientes momentazos. Seguro que los habrás visto o vivido. Si no, tampoco es mal momento para encontrarte frente a frente con ellos. Ponte a gusto y dale al "play", será un viaje muy catódico.

"¡Cobarde!"

No podría comenzar este recopilatorio de momentazos con otra persona que no fuera Chiquito de la Calzada. Uno de los humoristas más grandes de la Historia que lleva contagiando su manera propia de hablar a generaciones que no tuvieron la suerte de verlo en la televisión. El recorte que he elegido es su primera aparición en la tele: programa "Genio y figura", de Antena 3. Año 1994.

Tejero y su golpe de Estado

Resulta inevitable saltar a 1981 para adentrarnos en el ya famoso 23 de febrero. Tejero entraba en el Parlamento pistola en mano pronunciando la célebre frase de "¡Quieto todo el mundo!". Habremos visto estas imágenes decenas de veces, pero siguen impactando como el primer día.

El baile de Will y Carlton

Saltamos a un tema más lúdico con un momentazo de la serie "El príncipe de Bel-Air". ¿Recuerdas el célebre baile de Will y Carlton? Seguro que sí. Pues toca rememorarlo, pura historia de la tele.

"Boys, boys, boys..."

Momento clave en el "destape" de la televisión española. 1987, Nochevieja, toda España pendiente de una actuación. ¿Martes y 13? No, Sabrina. Marcó un hito en la televisión. Y fue objeto de conversación durante meses. ¿Viste la actuación de Sabrina en su momento?

"Allá van con el balón en los pies..."

El nacimiento de las televisiones privadas nos trajo una buena colección de programas que marcaron una época. Este es el caso de "Campeones", una serie de anime (Captain Tsubasa en el título original japonés) que rompió moldes en Tele 5. Los jugadores se tiraban medio capítulo para ir de un extremo al otro del campo. Y la canción original de la serie duraba... Más de 3 minutos.

"Se va el chaval se va por el barranquillo"

Vídeos de 1ª fue un programa que arrancó en 1990 de la mano de Alfonso Arús. Aquí se recopilaban cortes graciosos de grabaciones caseras en un tiempo donde no existía ni YouTube ni Internet. La primera etapa tuvo un protagonista claro: "Se va el chaval se va por el barranquillo". El momento está en el siguiente corte de YouTube, aunque puedes ver el programa original en la web de RTVE a la carta.

La llegada a la luna

Corría julio del año 1969 y el mundo se encogía en torno a un acontecimiento que marcaría la historia: la primera llegada a la luna. La mayor parte de las televisiones del mundo transmitieron la emisión de la NASA, entre ellas la Televisión Española. El siguiente es un fragmento original con la voz de Jesús Hermida.

El porno codificado

Canal+ fue una de las televisiones privadas que arrancó una vez la 1 y la 2 dejaron de ser las únicas protagonistas de la parrilla. Y una de las emisiones de pago que hizo historia fue la mítica película X de los viernes por la noche (o sábados de madrugada). Debía ser el programa más visto de esa franja horaria, incluso entre quienes no tenían descodificador. Nunca una emisión codificada ha despertado tanta nostalgia.

Café Tacilla

Podríamos recopilar decenas de momentazos con Martes y Trece como protagonistas. Desde el mítico sketch con las empanadillas de Móstoles al del Príncipe azul. Pero nos quedamos con esta perla de Josema Yuste. Imposible verlo sin romper a carcajadas.

El gol de Andrés Iniesta

Poco se puede añadir a lo que transmite este minuto de vídeo. Transmisión de la final en el Campeonato del mundo de Sudáfrica. A pocos minutos de terminar la prórroga de España contra Holanda. Emociona hasta a quien no le gusta el fútbol. "¡Iniesta de mi vida!".

Si te has quedado con ganas de más te aconsejo que revises este hilo de @Gotaku en Twitter: más de 300 instantes clave de la tele más reciente en España. Imprescindible.