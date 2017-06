Del desmayo al ¿orgasmo? Todo lo que puede pasar cuando una cámara te graba en una montaña rusa

Este vídeo que vais a ver a continuación me ha llamado especialmente la atención, no por el desmayo/orgasmo que tiene uno de sus protagonistas sino por la conversación que hay al final.

Después de que el chico se haya desmayado tres o cuatro veces le dice a la chica: "Ya está. Eso es todo". Como si no hubiera pasado nada. Te has desmayado, lo hemos visto todos, no te hagas el machote. Sobre lo que sintió la chica, no tenemos confirmación oficial.

El caso es que no es el primer vídeo de estos que veo en internet. Ya hace unos meses que corre por ahí una versión modificada con una interesante BSO: los audios de inicio y cierre de sesión de Windows XP. Sublime.

Incluso hay una compilación de los mejores desvanecimientos del 2016:

¿Es peligroso?

Estos desmayos suceden al juntarse dos factores que no se dan en el día a día: una fuerza gravitacional repentina y un estado de excitación. Es por esto que la sangre no puede llegar a la cabeza ya que el corazón no puede generar suficiente presión hidráulica. El cerebro, al verse privado de sangre por falta de presión, decide desconectar provocando el desmayo y en caso de haber estado de pie, una caída que alinearía el corazón con la cabeza y facilitaría el flujo de sangre.

Estas situaciones son las que tratan de evitar tanto pilotos de cazas o astronautas en las centrífugas humanas. En estos aparatos se realizan pruebas donde los aspirantes soportan fuerzas de hasta 7G durante 15 segundos. Casi nada.

Está claro que no todos disfrutamos de igual modo las atracciones de feria. Pero algo que sí puedo decir es que todos disfrutamos de los vídeos que nos dejan.