La versión de 'Despacito' de la Policía que está levantando ampollas

2017 lleva camino de convertirse en el año en que sobrevivimos a 'Despacito'. O, al menos, que lo intentamos. El hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha entrado ya en el selecto club de las 11 canciones con más de 2.000 millones de visitas en Youtube junto a otros éxitos como el 'Gangnam Style' o 'Bailando', de Enrique Iglesias. La cosa se ha ido tan de madre que, desde que fue subida a YouTube (el 12 de enero), se han publicado versiones de la misma por encima de nuestras posibilidades.

La última que ha visto la luz ha sido la de la Policía. Más en concreto, la de los compañeros del departamento de Comunicación, que se grabaron haciendo un 'playback' de la canción y bailando en sus respectivos puestos de trabajo, en la Dirección General de la Policía. Junto al vídeo, un mensaje: "¡¡Date un 'break', te lo mereces!! Porque la música nos une, expresa tus sentimientos y pone ritmo a nuestra vida. #DíaDeLaMúsica".

¡¡Date un break, te lo mereces🎼🎤!! Porque la música nos une, expresa tus sentimientos 💞 y pone ritmo a nuestra vida🕺💃.#DíadelaMúsica pic.twitter.com/vDnyjgUccG — Policía Nacional (@policia) 21 de junio de 2017

El mensaje de Twitter, dos días después, acumula más de 1.600 retuits y cerca de 4.000 'likes'. Las reacciones en Twitter al mismo van desde aquellos que consideran que con este tipo de iniciativas se da una mala imagen del cuerpo hasta quienes quitan hierro al asunto y consideran que lo único que hacían era "darle un toque de humor" al Día de la Música.

Simplemente, vergüenza ajena.De verdad, alguna vez pensáis en el resto de compañeros?... — J o r g e (@Templeton__Peck) 21 de junio de 2017

Precedente para hacer el chorra de uniforme, grabarse y subirlo a RR.SS. Creo recordar q a compañeros d Retiro les expedientaron x algo así — Molesel (@Molesel) 21 de junio de 2017

Créeme que la sentimos . — Sergio Herreros (@Sergiohg1982) 22 de junio de 2017

¡Pedazo de artista!, y un ambiente de trabajo envidiable para sobrellevar los malos ratos que seguro que tenéis a montones. — María José Delgado (@mjosedm) 21 de junio de 2017

Pero la cosa no ha quedado aquí. Desde el grupo de Facebook 'Un Policía para el siglo XXI' no han dudado en publicar un mensaje criticando de forma contundente el vídeo. "¿Por qué hay todo un grupo de radiopatrullas que se juegan la vida a diario en la calle expedientados por hacer un vídeo en su parada para cenar durante una Navidad en la que velaban por la seguridad de todos sin poder estar en casa con sus familias? ¿Por qué aquel vídeo dañaba la imagen policial y éste no? ¿A qué concurso de méritos se han presentado los jóvenes policías que salen en este vídeo? ¿Cuándo se publicó el concurso para acceder a esas plazas? ¿Cuál es el currículum policial de quienes accedieron a ellas?", se puede leer en la publicación.

Además, reflexionan sobre si la DGP "es consciente de lo que implica en niveles de desmotivación que la inmensa mayoría de los puestos 'atractivos' y que no implican riesgo vital y sí trabajar con aire acondicionado se den a dedo" y realizan una petición: "Queremos que en los departamentos de Comunicación haya policías independientes y valientes capaces de mostrar las cochambrosas estancias con condiciones penosas donde la mayoría de policías realizan su labor".