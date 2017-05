Risto llama "calientapollas" a una chica en su programa y los espectadores le reprochan su machismo

La noche del lunes 8 de mayo Risto Mejide estrenaba un nuevo programa en televisión: All you need is love… o no. Un espacio, emitido por Telecinco, dedicado al amor y las relaciones de pareja que cuenta con bromas de cámara oculta, testimonios en primera persona, sorpresas y una caravana del amor inspirada en la mítica propuesta de Isabel Gemio en los 90.

La sección, presentada por Irene Junqueras, se estrenó con una historia de amor no correspondido y una análisis de la situación de Mejide que ya le ha costado una primera polémica entre la audiencia.

Durante el espacio la caravana se trasladó a Badajoz para atender la llamada de Luis, un chico enamorado de su compañera de piso, Carolina, a la que quería declararse. La joven, sin embargo, respondido diciendo que no se esperaba esta muestra de amor y que no contemplaba otro tipo de relación más allá de la amistad.

Tras no obtener una respuesta satisfactoria Risto dijo sentir "pena por el chaval porque tenía indicios y se veía con oportunidades" y se fijó especialmente en un comentario de Carolina. En su charla con Junqueras la joven explicó que como compañeros de piso "eran muy cariñosos" y que cuando veían películas juntos se cogían de la mano. "Lo que estoy pensando no lo puedo decir…", empezó señalando el presentado dubitativo para después añadir: "Pero esto en mi pueblo tiene un nombre. Qué coño, lo voy a decir. Esto es ser una calientapollas".

Las palabras de Mejide no gustaron a muchos de los espectadores que estaban dejando sus impresiones sobre el programa en Twitter a través del hashtag#AllYouNeed1 y calificaron el comentario de machista y retrógrado.

Estoy viendo #allyouneed1 y han llamado calientapollas a una chica por darle la mano a su amigo. pic.twitter.com/zuJx6y4Ftv — Holly (@HollyMollyYT) 8 de mayo de 2017

Risto Mejide llamando calientapollas a la chavala, en televisión, luego que hagan campañas contra el machismo. #Allyouneed1 — Andrea. (@andreee_andrea) 8 de mayo de 2017

Para Risto Mejide darle la mano a un amigo viendo una película es ser una calientapollas.Ayuda — Àngela (@arlandisangela) 8 de mayo de 2017