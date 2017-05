La caída de WhatsApp provoca el caos: "No funciona a nivel mundial"

Desde Madrid a Caracas, desde Cádiz hasta Melbourne. De Algeciras a Estambul: WhatsApp, la red de mensajería instantánea más conocida del Planeta, se ha caído a nivel mundial.

La aplicación propiedad de Facebook ha dejado desconectados a sus millones de usuarios en todo el mundo; lo que además de provocar el caos ha generado decenas de memes y muestras de ingenio en otras redes sociales, como en Twitter.

La red de microblogging se ha llenado de tuits en los que los usuarios se quejan (algunos con más sentido del humor que otros) de la caída de WhatsApp.

El asunto se ha convertido en trending topic mundial y en la primera tendencia en España. Casi todo el mundo en Twitter está haciendo referencia al incidente.

Hay decenas de tuits en los que la gente está sacando punta a la caída del servicio de mensajería instantánea. Pero también hay otros que tratan de informar de qué es lo que está ocurriendo.

No, no es tu internet: WhatsApp experimenta problemas a nivel mundial https://t.co/c4cvzPB7mO by #ActualidadRT via @c0nveypic.twitter.com/62kMj6AUye