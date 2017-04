"Tuve suerte de estar en el sitio oportuno": así se tomó la foto 'mágica' de Messi con su camiseta

Tras el gol que dio la victoria al F.C. Barcelona en el Clásico celebrado el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, todos los ojos se dirigieron a una persona: Leo Messi. El jugador blaugrana se dirigió entonces a una extremo del campo, se quitó la camiseta, y la sostuvo durante unos minutos frente al público.

Muchos periodistas y aficionados que se encontraban en ese área fotografiaron el gesto. Entre ellos Pep Morata, fotoperiodista de El Mundo Deportivo, que consiguió capturar un momento muy curioso en el que la camiseta de Messi queda suspendida en el aire cuando el argentino solo la sostiene con una mano.

La imagen, que fue portada de El Mundo Deportivo tras el partido, fue también una de las más compartidas en las redes sociales con comentarios de todo tipo: desde quienes bromeaban con las capacidades sobrenaturales de Messi, a quienes, incrédulos, indicaban que se trataba de un montaje.

En Instagram, donde el propio Morata ha compartido la imagen, los usuarios aplaudían la profesionalidad y capacidad de reacción del fotógrafo. Él, sin embargo, le resta importancia: "Tampoco tiene tanto mérito -explica por email a EL ESPAÑOL- solo la suerte de estar en el sitio oportuno en un momento oportuno".

Moeh Atitar, jefe de fotografía de EL ESPAÑOL explica que no hay efecto óptico sino que el resultado obedece al momento justo de tomar la foto. "Los fotógrafos deportivos disparan en ráfaga. Es decir, que pueden llegar a tirar unas diez fotos por segundo, con lo cual pillan todas las posiciones de la camiseta. No tiene más truco".

La imagen, no obstante, es espectacular y ha continuado circulando tras el Clásico en las redes sociales ya convertida en meme. Hasta la dimisión de Esperanza Aguirre tras el caso Lezo, tuvo su propia versión de la camiseta que levita.

How is Messi holding his shirt with one hand? He's truly a magician pic.twitter.com/Uzq2o0txK7