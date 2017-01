Tenemos nuevo héroe: un joven encuentra el final de una hoja de cálculo de Excel

El mundo sigue necesitando de héroes. Y en ese universo inescrutable que es internet tenemos unos cuantos. De lo más variopinto, además. Desde tipos que deciden pasar 884 horas sentados frente a una cámara sin hacer nada más que mostrar su sonrisa al mundo hasta genios como Coyote Peterson, que ha decidido pasar su vida experimentando el dolor de todo tipo de picaduras, entre ellas la de la hormiga bala, la más doloras del mundo.

Hace unos días, Hunter Hobbs, un joven norteamericano decidió llevar a cabo un reto tan fascinante como estéril, encontrar el final de una hoja de cálculo de Excel y, por supuesto, grabarlo. Pese a que la empresa podría haber sido resuelta en un segundo pulsando CTRL más la flecha de abajo, el objetivo no era ése. Tal y como explica en la descripción del vídeo, la cosa consistía en llegar hasta el final de la hoja sin utilizar ningún atajo, manteniendo pulsada la tecla todo el tiempo que fuese necesario única y exclusivamente con su dedo, sin soltarla un solo instante.

"Tengo algo de comida, algo de agua, no sé cómo iré al baño, pero tengo que mantener mi dedo en esta tecla hasta llegar al final de la hoja o perderé mi sitio como creador de la idea más tonta jamás realizada. Pero, hey, alguien tenía que hacerlo", explica al comienzo del vídeo. Tras ello se ve cómo Hobbs, que se encuentra sentado frente al ordenador de su escritorio, pulsa la tecla.

La casilla que señala las celdas de Excel comienza a desplazarse hacia abajo y un contador en la parte de superior de la pantalla informa del tiempo transcurrido durante la prueba. El joven, mientras mantiene pulsada la tecla, se entretiene engullendo porciones de pizza o frutos secos, leyendo, consultando el móvil y hasta jugando con una pala de ping pong.

Tras nueve horas, 36 minutos y 10 segundos, el bueno de Hobbs llega al final de la hoja de cálculo, concretamente a la fila 1.048.576. "Estoy cansado, hambriento, mis manos están realmente doloridas, lo que es bastante triste. Pero lo hice", finaliza Hobbs.

El vídeo cuenta con más de 300.000 reproducciones en poco más de una semana. Los comentarios, por supuesto, no dejan al chaval en muy buen lugar: desde aquellos que lo acusan de no usar el cerebro o no leerse el manual oficial de Excel en el que se indica claramente el número de filas y columnas de la hoja de cálculo hasta quien pide que Microsoft dé trabajo al joven. Nosotros, en cambio, aguardamos su próximo reto. 2017 comienza con fuerza.