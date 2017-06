Lecturas de verano: ¿sabes cuáles son los mejores libros para combatir el calor?

Los estudios confirman que es durante estos meses estivales cuando más libros leemos. Y aunque sean ellos los que más presumen de ser auténticos lectores, son las mujeres quienes más letras devoran. Por eso, y aunque Emma Watson ya te recomendó veinte de sus títulos preferidos, te proponemos una selección apta para todos los gustos, -desde libros todoterreno hasta esos más amenos perfectos para una tarde de piscina-, y (quizás) con un corte más humorístico y femenino. Pero todos ellos son perfectos para esas calurosas tardes de verano donde uno quiere dejarse atrapar por sus páginas y encontrar ese momento de desconexión que el cuerpo y la mente merecen.

'EL MAPA DE LAS PRENDAS QUE AMÉ' de Elvira Seminara

Cómo define, moldea y marca la ropa a quien la lleva. Éste es el hilo conductor de esta interesante novela de la escritora italiana, la primera publicación traducida al español de Elvira Seminara. El mapa de las prendas que amé cuenta la historia de Eleanora, una mujer fuerte quien, dispuesta a pagar por los errores cometidos, se ve obligada a trasladarse a París dejando a su hija Corinne todo su guardarropa. Desde la capital francesa redactará un inventario en el que cada vestido servirá para evocar un momento de su vida y, a la vez, dejar sabios consejos a su hija para evitar que ésta caiga también en las trampas sentimentales.

'MI VIDA: INSTRUCCIONES DE USO' de Marian Keyes

El último libro de la novelista irlandesa es una selección de los mejores artículos periodísticos de Keyes. Continuando con el estilo de Bajo el edredón (2012), la autora cuenta, de manera cómplice y muy directa, desde su adicción a los cosméticos hasta los imprevistos de sus muchos viajes, pasando por conflictos con el peluquero y su relación con Twitter. Con Mi vida: Instrucciones de uso la autora da una lección de humanidad con la que demuestra que el mundo fashion no es tan perfecto como parece.

‘ESPÉRAME EN LA ÚLTIMA PÁGINA’ de Sofía Rhei

Porque hay novelas que sirven de bálsamo, títulos que proporcionan alegría y otros que ayudan a procesar la tristeza. La literatura tiene la capacidad de curar y en Espérame en la última página, Sofía Rhei nos demuestra que, a veces, un libro puede ser la mejor medicina. Una novela que habla de amor -y desamor-, y que nos enseña cómo estar con la persona inadecuada puede convertirnos también en inadecuados; pero que, por suerte, la vida siempre nos ofrece segundas oportunidades.

'PROHIBIDO ESCUCHAR CANCIONES ÑOÑAS' de P8LADAS

Laura Santolaya es quien se encuentra tras P8ladas, un ser rebelde, incorrecto y algo cañalla que asegura que “la vida es mejor con buena música”. Tras el éxito de sus dos libros anteriores, este personaje vuelve a la carga con una propuesta cargada de emociones, música e historias cotidianas. Una explosiva combinación de relatos, viñetas y recomendaciones musicales que, bajo el título Prohibido escuchar canciones ñoñas, busca ayudar al lector a superar los baches de la vida con mucho -pero mucho- humor. Un recorrido a través de los sentimientos más humanos y de los principales géneros y bandas de la historia de la música contado a través de la mirada irónica e inconfundible de P8ladas.

‘¿DÓNDE VAMOS A BAILAR ESTA NOCHE?’ de Javier Aznar

Javier Aznar, más conocido como El Guardián y su exitoso Manual de un buen vividor de la revista Elle, se estrena con ¿Dónde vamos a bailar esta noche?, una colección de relatos donde habla de la amistad, el amor y la juventud. Ese instante fugaz que dura lo que dura un suspiro, pero que se recuerda –y se recrea- toda una vida. Un libro cargado de ironía que te dejará con ganas de más.

'MARILYN TENÍA ONCE DEDOS EN LOS PIES' de María Herreros

La ilustradora Maria Herreros, con su original forma de retratar a los personajes, repasa las biografías de más de 20 actores y directores de cine poniendo el foco en su lado más curioso, insólito, oscuro o extravagante. Sus ilustraciones, siempre atentas a la complejidad y al misterio que se esconden tras los rostros más conocidos de la gran pantalla, realzan este fascinante recorrido por las mejores historias del cine de todos los tiempos. En Marilyn tenía once dedos en los pies encontrarás historias sobre David Lynch, Woody Allen, Tim Burton, Quentin Tarantino, Angelina Jolie y Cary Grant, entre otros.

‘LA DESESPERACIÓN DE LOS SIMIOS... Y OTRAS BAGATELAS’ de Françoise Hardy

La desesperación de los simios... y otras bagatelas, son las esperadas memorias de Françoise Hardy, icono de estilo y símbolo del savoir fair francés. Un relato en primera persona -traducido por Felipe Cabrerizo- en el que la cantante cuenta un recorrido apasionante jalonado por personajes como Mick Jagger, Paul McCartney, Bob Dylan, Eugène Ionesco, Serge Gainsbourg, Nick Drake, Iggy Pop, Stockhausen o Michel Houellebecq. Pero, sobre todo, su historia con Jacques Dutronc, la tortuosa pareja con la que la Hardy compartió su vida.

‘GAINSBOURG: ELEFANTES ROSAS’ de Felipe Cabrerizo

El realizador de Psycho Beat! -programa radiofónico de culto- firma también esta original e irónica biografía del polifacético Serge Gainsbourg. Músico, cantante, autor y compositor, actor y director de cine francés; vivió una de las vidas más brillantes de la Francia del siglo XX. Escribió decenas de canciones radiantes, compuso joyas de orfebrería a las que dio formato de disco, sedujo a las mujeres más hermosas de Europa como Jane Birkin, dirigió películas desconcertantes, escribió novelas que nadie entendió y emprendió una carrera de pintor que concluyó destrozando todos sus cuadros. Poeta maldito y provocador, vivió mil vidas en una pero ninguna le satisfizo y decidió dejarse destruir por la fama tras cerrar una de las discografías más impresionantes de la historia de la música europea. La biografía Gainsbourg: Elefantes rosas es el primer volumen de la colección Libros Psycho Beat!

'ULTRACOSMÉTICA' de Anabel Vázquez y María Martínez

ultracosmetica

Ilustrador por Lara Costafreda, ULTRACOSMÉTICA. Manual de belleza para curiosos, entendidos y beauty freaks es el libro que todo curioso del mundo beauty debe tener. Una guía sencilla y muy directa en el que Anabel Vazquez y María Martínez -creadoras de la firma cosmética Laconium-, transmiten todo su saber sobre el sector en forma de de trucos e ideas como tips de maquillaje o limpieza facial; consejos sobre el orden de aplicación de los productos para sacar el mayor partido de ello e, incluso, un “Glosario Verde” de productos eco o una “guía de viajes” muy personal para comprar cosmética por el mundo.

‘PASO DE SER UNA PRINCESA’ de Pezones revueltos

La joven ilustradora María Bueno (Pezones Revueltos) -popular en las redes por sus ilustraciones de estética pop- presenta su primer libro, una historia cargada de conciencia feminista. Paso de ser una princesa. Manual de supervivencia para divas habla, a través de sus dibujos, de mujeres rebosantes de personalidad y estilo, mujeres sin complejos ni pelos en la lengua que lejos quedan de parecerse a los personajes de los cuentos infantiles. Una historia amena y muy divertida que demuestras que la perfección no existe y que tenemos derecho a expresarnos tal y como somos, sin miedo al qué dirán.

‘VIDA INDIE’ de Mario Suárez y Ricardo Cavolo

El periodista experto en tendencias, Mario Suárez, y el reconocido ilustrador Ricardo Cavolo nos descubren todas las claves para reconocer a un indie, ese estilo musical de los 90 que hoy en pleno siglo XXI se ha convertido en una verdadera forma de vida. Un manual de estilo ilustrado para modernos, con un toque de humor pero con todo lo imprescindible para llegar a ser un auténtico entendido de esta cultura: ropa, comida, música, arte, literatura, festivales, etc.

'NO ERES TÚ, SOY YO’ de Pedrita PArker

No eres tú, soy yo. Que me he dado cuenta de que eres LO PEOR es el primer libro para adultos de Estefi Martínez (Pedrita Parker); una historia en la que aborda, con su característica gracia y desparpajo, el tema de las rupturas amorosas haciendo un repaso a todas las fases del desamor, el luto amoroso y la soltería. Hilarantes viñetas que reflejan situaciones por las que todos en algún momento hemos pasado y que nos harán reírnos de nosotras mismas y desdramatizar un poco la situación.