Amazon y la nueva forma de comprar ropa

Que Amazon está cambiando, radicalmente, nuestra rutina de compra es, cada vez, más visible. Pero que puede llegar a convertirse (también) en la mayor tienda multimarca del mundo de la moda es algo con lo que, poco a poco, nos está convenciendo. Las firmas ya lo saben y algunas, como Nike, acaban de anunciar que venderán de forma directa a través de ella. Mientras, el gigante de Internet presenta su nuevo servicio Prime Wardrobe Program.

Aunque aún se encuentra en versión beta, la empresa de Seattle presentó la semana pasada en su país este nuevo servicio para sus clientes Amazon Prime. Una fórmula muy sencilla: comprar como siempre pero como nunca. Y es así, porque nos permite engordar nuestro armario de la manera más tradicional, -ver lo que nos gusta, probárnoslo y comprarlo-, pero sin salir de casa. Y si no te convence, devolverlo de la manera más sencilla.

Así, con un periodo de prueba de siete días, Amazon te permite elegir entre todos los productos que ofrecen en su sección de moda y decidir, tranquilamente en casa, si te lo quedas o no. Sin necesidad de comprarlo para devolverlo. Un paso más allá incluso de lo que nos vienen ofreciendo las tiendas físicas, donde tienes que comprar primero la prenda y, en el caso de no quererla, devolverla después. Con Prime Wardrobe Program no hay desembolso hasta que estés convencida.

La caja con la que se efectúan las entregas de Prime Wardrobe Program. | Foto: Amazon.

Con una caja que va desde los tres a los quince items, los clientes podrán elegir qué prendas quieren probarse y, cuando hayan decidido, comprar las que se quedan y devolver las que no. Sin suscripciones mensuales ni ningún otro tipo de servicio obligatorio al que estar abonado. Aunque de momento solo se ha puesto en marcha entre los clientes prime de Estados Unidos, Amazon pretende llegar a todo el mundo. Una fórmula novedosa que puede convertirse en hábito y que nos ayuda a ir entendiendo cuáles son esas nuevas tendencias a las que se encamina el sector retail dentro del mercado de la moda.

El servicio, en realidad, es bastante similar a otros ya existentes en Estados Unidos, como StitchFix y TrunkClub; pero, en este caso, los suscriptores ni pueden elegir qué poner dentro de sus cajas (la mayoría lo eligen estilistas y ciertos algoritmos que las páginas han desarrollado basándose en gustos y tendencias) ni pueden pedir las piezas con la frecuencia que ellos querrían, ya que los envíos tienen una periodicidad concreta. Con Prime Wardrobe Program estos límites se eliminan.

O el punto más incómodo para ese usuario digital que, al final, no llega a dar ese click final: ¿cómo devolver lo que, al final, no alcanza mis expectativas de compra? Y es que casi el 48% de los consumidores elevan este problema como el principal a la hora de decidirse. Una clara desventaja con la que juega Amazon, que no tiene un punto físico de venta y que obliga a sus consumidores a imprimir una etiqueta específica de devolución, encontrar una caja adecuada para ello y acudir a uno de los centros de recogida que te indican en su página web. Si se trata de facilitar la experiencia del usuario, con esto, desde luego, no lo consiguen.

Sin embargo, Prime Wardrobe Program contará con un servicio gratuito de envío (el mismo que tiene ya para sus clientes prime) que llegará a tu casa en una caja reutilizable con su propia etiqueta de devolución. Y será la empresa UPS quien llevará hasta tu puerta esa posible compra y la recogerá también en caso de no realizarse de forma completa.

Desde Amazon aseguran que, con este nuevo programa, continúan afianzando su política de adaptación al crecimiento de la competencia en el mundo del e-commerce, donde cada vez hay más marcas que venden por Internet sus propias prendas. Además, para que los cliente se animen, habrá beneficios: si el comprador decide quedarse con tres de esas prendas, obtendrá un descuento de 10€ y si se queda con más de cinco, el descuento se eleva hasta los 20€.

Un paso más en esa investigación que la empresa norteamericana ya está realizando por la que pretenden crear una posible marca propia de ropa, como en su día hizo Asos, convirtiéndose ya en ese place to be de Internet. Atrás quedan fracasos como BuyVip, la plataforma de compra que tuvo que cerrar hace apenas dos meses. Amazon siempre avanza.