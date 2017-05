Solo importa la vitamina C

Puede resultar una vuelta a la infancia (con eso de ¡bébete el zumo de naranja antes de que se les vaya las vitaminas!) pero lo que triunfa últimamente en cosmética es lo de siempre: las vitaminas, en este caso la vitamina C. Los expertos valoran sus poderes antioxidantes, la prevención ante el exceso de melanina o la luminosidad, uno de sus muchos beneficios. Es un protector real contra las agresiones diarias y se puede considerar un antiinflamatorio, un antienrojecimiento, y un antialérgico que también favorece la producción del colágeno.

Los laboratorios Novexpert, por ejemplo, desmontan algunos mitos sobre esta vitamina, como que la naranja sea la fruta que más tiene, y aseguran que aplicada sobre la piel es treinta veces más efectiva que ingerida. Por eso, han elaborado una línea completa que cuenta desde una mascarilla exfoliante hasta un booster con la máxima concentración de vitamina C, un contorno de ojos y una crema de noche que actúa directamente en la producción de colágeno mientras la piel descansa.

Wherteimar, por su parte,apuesta directamente por un neceser de belleza que supone un cóctel de vitamina C, ácido glicólico y arbutina. Estos productos ofrecen vitamina C encapsulada en nanosferas, que tienen en su interior un principio activo que en contacto con las enzimas que están presentes en la piel, libera progresivamente vitamina C pura. Sus productos principales son la Creme Lumineuse Vitamin C, con Ascorbic Acid 2-Glucoside como activo principal, que incluye esta vitamina estabilizada con glucosa; y un concentrado de vitamina C para aumentar su efecto.

La mascarilla C-Powder de SkinClinic está basada en una alta concentración de este elemento en estado puro que, junto con la acción del ácido kójico, aporta luminosidad, protección antioxidante, repara la piel y trata las secuelas postinflamatorias del acné. Su textura en polvo se convierte en gel al entrar en contacto con el agua y es un arma infalible para la luminosidad pero también para tratar lesiones pigmentarias tanto en el rostro como en el cuerpo.

Dr Sebagh, el nombre secreto detrás de muchas de las celebrities, también ha apostado por una mascarilla en polvo de vitamina C que se puede mezclar con las cremas habituales de la mañana y de la noche para intensificar su efecto. Uno de los problemas en el uso de esta vitamina es su estabilización, debido a que pierde el 80% de su potencia en el proceso de fabricación. Con este sistema, se incrementa su efecto. También puede mezclarse con la protección solar y prevenir así las manchas de pigmentación que aparecen en la piel.

Ultra Pure Solutions Vitamin C de M2 Beauté, por su parte, tiene la eficacia de un sérum pero la ligereza de la bruma. Su fórmula puntera a base de agua ultrapura y activos nanotecnológicos se completa con la acción de la vitamina C y del ácido L-Ascórbico. Tras años de investigación científica en el área de la nanotecnología, nacen estos cosmecéuticos de textura microfina para el cuidado de la piel, que crean una película ligera, de peso pluma y sin efecto materia.

Pero no sólo encontramos esta vitamina en los productos. El madrileño centro Escape ofrece un tratamiento facial especialmente vitaminizado. Los productos de Image Vital C luchan contra los radicales libres y aportan luminosidad a la piel. El tratamiento incluye una limpieza, exfoliación, tonificación y la aplicación de una mascarilla enzimática hidratante con especial contenido en vitamina C. También se tiene un especial cuidado con el contorno de ojos. Antes de un masaje facial con una crema de células madre se aplica un suero que fortalece los mecanismos de defensa natural de la piel.

Por último,Esdor ha formulado su nuevo complemento alimenticio a base de extracto de uva, Vitamina C, Zinc y Selenio. Unas cápsulas que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo generado por las agresiones externas y el paso del tiempo. La vitamina C contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Lo ideal es tomarlas durante todo el año o como tratamiento de cura intensivo durante al menos 3 meses en periodos puntuales en los que la piel está apagada o estresada.