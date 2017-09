Carreño rompe todos sus techos con las semifinales del US Open

US Open

A los 26 años, Pablo Carreño abrió un regalo de los que cuestan una vida entera de esfuerzo y sacrificio. El español, que jugará sus primeras semifinales de Grand Slam en el Abierto de los Estados Unidos tras derrotar 6-4, 6-4 y 6-2 a Diego Schwartzman, se aseguró entrar en el top-10 y dio un paso de gigante para estar en la Copa de Maestros de Londres (es séptimo ahora mismo), pero a día de hoy eso es lo de menos. El próximo viernes, Carreño intentará clasificarse para la final del último grande de la temporada contra el ganador del encuentro que medirá a Sam Querrey y Kevin Anderson esta noche. El día más importante de su carrera. [Narración y estadísticas]

Schwartzman, que acabó medio cojo su partido de octavos contra el francés Pouille, entró frío al cruce con Carreño y eso le costó un break de inicio (0-2) que no pudo recuperar, pese a conseguir asentarse con el paso del tiempo. Cuando el argentino quiso dase cuenta, cuando se fabricó sus opciones (4-3 y 0-40 en el segundo parcial), el español se había amurallado sobre su juego seguro desde el fondo de la pista, y eso que llegó a perder los nervios en mitad del encuentro, tal era la tensión.

“¿Qué me está diciendo?”, le dijo Carreño a Carlos Ramos, el juez de silla de su partido que le sancionó por recibir instrucciones de su entrenador desde la grada. “¿Cómo me va decir nada desde allí si yo estoy en el otro lado? ¡Pero si no se escucha una mierda lo que dice!”, ¿Quieres igualar el partido o qué pasa?”, le gritó el número 19 al árbitro, aunque la discusión se perdió entre los tiros del español.

A Carreño, que anuló casi todas las opciones de rotura que su contrario se fabricó para intentar volver al partido (8 de 10), no le tembló la mano para ganar siendo agresivo (29 ganadores) y plantarse en las semifinales sin perder un set. Increíble.