'Wonder Woman' no es una superheroína: se llama Alysia Montaño y corre embarazada de cuatro meses

Nunca fue más satisfactorio acabar unos trials en última posición. Alysia Montaño acabó a más de 19 segundos de la ganadora de los 800 metros en Sacramento, pero con una salvedad: ella, a diferencia del resto de competidoras, estaba embarazada de casi cinco meses. Y, por increíble que parezca, no es la primera vez que corre encinta una prueba. Ya lo hizo en 2014, cuando esperaba a su primera hija y le quedaba sólo un mes de los nueve de rigor para dar a luz.

Le decían que en esta ocasión iba a correr mejor. Así fue: del 2:32.13 de hace tres años al 2:21.40 actual, pero, evidentemente, muy lejos de su mejor marca de simpre (1:57.34). El embarazo de Montaño estaba menos avanzado ahora, sin embargo, su motivación era mayor. Así lo reflejaba su camiseta de 'Wonder Woman'. El sentido de llevarla escapaba al mero gusto estético. La actriz y exmodelo Gal Gadot, protagonista del fime, había inspirado a la atleta. "Cuando me enteré de que ella había rodado parte de la película embarazada de cinco meses, me dije a mí misma que estaría en estos campeonatos estadounidenses", declaró tras la carrera.

La cosa iba de camisetas, porque su primera hija, Linnea, llevaba otra con un mensaje tan o más significativo: "Fuerte como mamá". Claro que Montaño tuvo que extremar la precaución más que en otras ocasiones. Por ejemplo, con el calor, salir sin calentar a la pista. Seis veces campeona nacional y doble bronce mundialista (previo dopaje de una rival rusa), no corría desde febrero. Los trials de la temporada pasada, donde una caída tras tropezar con el pie de una rival la apeó de los Juegos Olímpicos de Río, no eran más que un recuerdo amargo. Un año después, el objetivo era correr y disfrutar. "Represento a mucha gente diferente: mujeres, mujeres negras, embarazadas. Es mi responsabilidad estar segura de que soy una voz para ellas, su defensora", aseveró también.

Desde luego, Alysia consigue ser una referente con gestos como el de su última aparición deportiva. Si alguien tenía dudas de que los héroes sin capa existen, aquí queda registrado el último ejemplo. 31 años, madre coraje y triunfadora en la carrera más importante: la de la vida.