Michael Phelps, tiburón de Baltimore, contra el tiburón blanco: la carrera soñada

Nunca el apodo del mejor nadador de todos los tiempos, Michael Phelps, tuvo más sentido: el tiburón de Baltimore se medirá a un tiburón blanco real el próximo mes de julio con motivo de un programa de televisión de Discovery Channel. El duelo soñado entre "el atleta más laureado del mundo" y "el depredador más eficiente del océano" acabará haciéndose realidad tras años y años de comparaciones entre el estadounidense y el animal en el que mutaba cada vez que se tiraba a la piscina.

A sus 31 años y con más medallas que nadie en la historia de los Juegos Olímpicos (28, 23 de ellas de oro), Phelps volverá a nadar tras retirarse de la alta competición en Río 2016. Su velocidad máxima de seis millas por hora a remojo (9,6 kilómetros) se contrapondrá a la de un tiburón blanco que puede alcanzar hasta las 25 millas por hora en su hábitat natural (40 kilómetros).

