Así fue la jornada de tarde de dieciseisavos de final en el A Coruña Open de pádel

La jornada de tarde de dieciseisavos de final del A Coruña Open del World Padel Tour servía para que los cuatro cabezas de serie que esperan rival en octavos vieran lo que tendrán delante en 24 horas. El primer partido en la central de ExpoCoruña se tenía que marchar a los tres sets para dilucidar quién pasaba a la siguiente ronda: Lijó y Muñoz se imponían 6-4/3-6/6-1 sobre Uri Botello y Fernando Poggi. Mientras tanto, en el club, los argentinos Chingotto y Tello vencían por 6-3/6-4 a Víctor Ruiz y Gonzalo Rubio.

La jornada vespertina se alargaría también en el segundo de los partidos de la central. Willy Lahoz y Mati Marina se enfrentaban a Aday Santana y Álvaro Cepero y la igualdad en juego se reflejó en el marcador. El primer set se lo llevaban Lahoz/Marina con un break de diferencia (6-4), pero Horacio Álvarez Clementi se encargó de alentar a los suyos para que le dieran la vuelta al resultado y se anotaran las dos siguientes mangas con autoridad: 6-3 y 6-2 y Santana y Cepero en Octavos de Final.

En el Coruña Sport Center se medía la progresión del reencuentro entre Marcello Jardim y Juan Lebrón y la resistencia de Rubén Rivera y Gerard Company. El brasileño y el español desplegaron un pádel efectivo y minucioso para imponerse en dos sets a sus rivales con un 6-2 y 6-4 que les daban acceso a octavos.

Para el último billete al cuadro de octavos, el estadio de ExpoCoruña registraba una entrada de lujo, y no era para menos. Sobre la pista, el duelo fratricida coruñés: Sánchez Piñeiro y José García Diestro frente a Borja Yribarren y Guga Vázquez. Contundencia y dominio de los segundos desde el inicio. No dieron opciones a sus rivales con un abrumador 6-1 que ponía de cara el partido para Borja y Guga. Piñeiro no quería despedirse de su gente con ese mal sabor de boca y junto a su compañero buscó la remontada en un segundo set igualadísimo. Tan igualado que solo la muerte súbita dictaría sentencia. Una sentencia que de nuevo sonreiría a Yribarren y Vázquez.

EL último partido de la jornada vespertina de dieciseisavos en el club seguiría confirmando la buena racha que atraviesa un pareja llamada a seguir escalando puestos del ránking World Padel Tour. Ale Galán y Juan Cruz Belluati continúan en la senda de la victoria. En esta ocasión apearon del camino de octavos a unos combativos Godo Díaz y Lucho Capra. 6-4 en el primero y resolución en el tie break del segundo en favor del madrileño y el bonaerense. El cuadro de octavos, definido. Este jueves, a escena las cuatro mejores parejas del mundo.