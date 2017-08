La frustración infinita de Alonso: “¡Esto es vergonzoso!”

Pasan las carreras, avanza el calendario y el calvario de Fernando Alonso no cesa. El piloto español, que hizo una buena salida y se llegó a poner séptimo, perdió en poco tiempo su posición de ‘lujo’ al ser adelantado por sus rivales y yéndose a la decimoquinta posición tras pasar por boxes. Pero antes, por radio, explotó: “¡Esto es vergonzoso!”. Y, justo después, mandó un mensaje de desprecio: “No quiero más radio durante el resto de carrera”.

“La salida fue buena, vi que había hueco y salió bien”, reconoció posteriormente Fernando Alonso, que se tuvo que retirar del circuito en la vuelta 26. “Estaba siendo una carrera bastante complicada para entrar en los puntos, pero me quedo con la salida, con la clasificación y con las buenas sensaciones”, añadió.

En cuanto a su mensaje por radio, confesó que “cada dos o tres cuervas” le estaban “dando sugerencias”, y por eso les dijo a sus compañeros que no quería hablar más con ellos.

Con este abandono, y de nuevo una situación adversa, en la que su pilotaje y sus exigencias no coinciden con el coche que conduce, Fernando Alonso sigue frustrado porque no puede hacer más. Lo intenta, pero no puede. No lo consigue. De ahí su enfado con sus compañeros.