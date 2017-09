Simeone: “Me siento identificado con la idea de Marcelino”

Simeone ha renovado hasta 2020, pero no quiere mirar tan lejos. No se fija retos a largo plazo ni quiere hablar de futuro. La única palabra que se le pasa por la cabeza es el presente, el partido a partido. Y en eso fundamentó su discurso antes del tercer partido de Liga, este sábado (16:15 horas), con “ansiedad” tras las jornadas de selecciones, sin preocuparse por las altas temperaturas (“así juegas cuando lo haces en la plaza, con tus amigos”) y la estabilidad que da su continuidad en el club y algunos de los puntales de este equipo: Griezmann, Oblak o Godín.

Renovación: “La renovación va en consecuencia de crecer, y esto a su vez en consecuencia de los éxitos que podamos encontrar. Pero todo depende del trabajo y del día a día. Tenemos que mirar el presente, que es lo que nos importa y en lo que focalizamos nuestra atención ahora mismo es el Valencia”.

Thomas: “Tenemos una plantilla muy competitiva, tanto los jóvenes como los veteranos están a buen nivel. Y eso espero aprovecharlo como entrenador. Estará en mi mano la lectura que haga de quién será importante y la posibilidad de tener diferentes variantes en función del partido. Thomas está muy bien, Gabi también lo hizo bien cuando entró el otro día contra Las Palmas… Tenemos muchos partidos y la obligación de que todos los jugadores estén disponibles”.

Un partido ganado y otro perdido, ¿irregularidad? “Hemos tenido tres tiempos buenos y uno malo”.

¿Reto para la renovación? “El Valencia”.

Continuidad de jugadores: “Los aficionados están contentos de que los jugadores sigan y de que el entrenador siga. Yo estoy entusiasmado, tengo ilusión y ansiedad por volver a competir. En mi visión de todo, soy optimista y veo optimismo.

Valencia: “Viene de hacer un muy buen partido en el Bernabéu. Marcelino es un entrenador que siempre ha competido bien y tiene características parecidas a las nuestras. Me siento bastante identificado en la idea que tiene Marcelino y lo que muestra en sus equipos. Me imagino un partido complicado. Tiene futbolistas que van a atacar bien y el que juegue en ataque va a hacerlo con intensidad. Es un equipo competitivo y nos exigirá hacer un partido importante”.

¿Le preocupa el balón parado? “Es una situación que aparece en los partidos y que es mejorable (en lo defensivo)”.

Altas temperaturas: “Sabemos que no hay viento, que no hay lluvia, que no hay pasto mojado… Es lo que hay. Cuando tú juegas con los amigos en la plaza, juegas así, así que... Igual te quitas la camiseta, aquí no puedes… Pero es un partido bonito de jugar”.

Variantes en ataque: “Vamos a ver quién va a jugar con ellos y veremos con quién arrancamos. Veremos quién está en la punta de ataque”.