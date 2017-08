Busquets carga contra el directivo Pep Segura por criticar a Piqué

Sergio Busquets aprovechó la rueda de prensa previa a la vuelta de la Supercopa de España contra el Real Madrid (este miércoles a las 23:00 en el Santiago Bernabéu) para criticar la actitud del mánager deportivo del Barça, Pep Segura. Este reconoció que Gerard Piqué fue "determinante" con su "gol (en propia) y error" para el 1-3 de la ida, pero el centrocampista no está de acuerdo "con que fuera el culpable".

"Fue mala suerte. No perdimos 1-3 por ese motivo. Tuvimos errores en el partido y ellos estuvieron acertados en los goles. No se perdió por un compañero. No es la mejor manera de expresarlo y menos desde dentro del club", fue el mensaje que lanzó Busquets. Uno que parece confirmar un cierto malestar de los jugadores azulgranas con la directiva del club.

Busquets también opinó sobre la política del Barça en este mercado de fichajes: "Que hace falta fichar está claro [...] No creo que haya que renovarse sólo por la derrota. Cada año exige eso. Los que vengan, bienvenidos serán. Necesitamos jugadores ofensivos para compensar la marcha de Neymar. El mercado está difícil, pero ojalá puedan venir los máximos".

Por su parte, el nuevo entrenador del Barça, Ernesto Valverde, no quiso mojarse al ser preguntado por la sanción de cinco partidos impuesta a Cristiano Ronaldo. "No sé si es justa o no, no tengo nada que decir de eso. No entiendo de sanciones ni de temas de Derecho", llegó a reconocer, para después apuntar, sobre las declaraciones de Segura, que "no hay que sacarlas de contexto", porque "el autogol de Piqué fue una fatalidad que le puede suceder a cualquiera". Es más, llegó a desear que "ojalá le ocurra a alguien del Madrid el próximo día".