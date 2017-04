El jeque del Málaga: "La escoria de Cataluña no olerá el campeonato"

La sombra de Jorge Valdano y su glorioso Tenerife principios de los 90 planea estos días sobre La Rosaleda. Tras la derrota in extremis del Real Madrid en el Clásico del pasado fin de semana -y el consecuente estrujón que el Barcelona le ha dado a esta Liga-, todo el mundo hace cábalas a esta hora sobre un hipotético final con los dos equipos jugándose en la última jornada el título con el transistor pegado a la oreja. E, incluso, no faltan peticiones por parte de los aficionados al rival del enemigo para que gane ese último partido y permita celebrar la consecución del campeonato.

Es el caso de un aficionado culé, que no dudó en pedirle al presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, que su equipo ganase al Real Madrid en la última jornada. Sin embargo, la respuesta del mandatario, en árabe, no pudo ser más hostil: "La escoria de Catalunya no olerá el campeonato tras decir mentiras sobre el entrenador Míchel".

Una declaración de intenciones que se produce apenas 24 horas después de que Míchel bromease en una entrevista en Onda Cero precisamente con las ligas perdidas por el Real Madrid ante Valdano en Tenerife. "La diferencia entre Valdano y yo es que yo soy mucho más madridista", llegó a decir.

Eso sí, más tarde en la Cadena SER quiso disipar cualquier duda sobre su profesionalidad, argumentando que el Málaga iría a ganar "porque eso es lo que me enseñaron en el Real Madrid y porque yo no puedo engañar a mis jugadores". Una actitud que el exbarcelonista Sandro -ahora en el Málaga- llevó de nuevo al terreno de la rivalidad: "Quiero marcarle al Real Madrid y que el Barcelona gane esta Liga".

En cualquier caso, tras las declaraciones de Al-Thani surgen serias dudas acerca del posible resultado en La Rosaleda en la última jornada de Liga, donde el Real Madrid podría proclamarse campeón.