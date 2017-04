Pedro León 'raja' contra el arbitraje: "Esto es una dictadura, que el señor Sánchez Arminio me abra un expediente"

Pedro León, jugador del Eibar, acusó duramente al árbitro Del Cerro Grande de "no estar al nivel de esta Liga" después de que el colegiado madrileño les perjudicara, según el criterio del jugador, en el encuentro ante el Athletic Club (0-1).

"Está claro que era expulsión a Gonzalo Escalante (fue expulsado en el minuto 56)", analizó el exjugador del Real Madrid, que a medida que hacía la entrevista a pie de campo se iba calentando. Pedro León aseguró que fue al árbitro a pedirle explicaciones por la expulsión de su compañero y "me dijo que no nos iba a pitar una falta porque en Villarreal nos pitó un penalti".

Se refería a un partido en el que al Eibar le pitaron un penalti que no era en el Estadio de la Cerámica y con el cual el conjunto vasco ganó al Villarreal. Según Pedro León, el árbitro le recordó que le pitó esa pena máxima y no iba a pitar más a favor en el encuentro de este lunes ante el Athletic.

"Que el señor Sánchez Arminio me abra un expediente, pero el nivel no ha sido de Primera División", continuó, llamando soberbio al árbitro: "Me parece increíble. Que no venga con esta soberbia. He ido a hablar con él y a pedirle explicaciones y me saca tarjeta amarilla. Es increíble".

Pedro León, que también aseguró que no se arrepentiría de lo que estaba diciendo a pesar de que era en caliente, llegó a calificar esta Liga de "dictadura", ya que "con los árbitros no se puede meter nadie".

"Voy con el calentón, pero no me arrepiento de lo que estoy diciendo porque me parece que todos tenemos que estar al nivel y que, si nos equivocamos, que haya consecuencias para todos, no sólo para los clubes", concluyó el jugador murciano.