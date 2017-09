El Barça se defiende: "No fracasamos, pedían 200 millones por Coutinho"

Ni Coutinho, ni Di María, ni Dybala. El mercado de fichajes se cerró y el Barça lo hizo sin un solo movimiento de última hora, esperado desde que hace cinco días el propio secretario técnico del club, Robert Fernández, asegurara que llegaría un jugador "o dos". El motivo, según explicaron este sábado, es el cambio en el propio mercado: "Estamos ante un modelo totalmente diferente, donde los clubes pertenecen a países, a fondos de inversión y a millonarios. Ante esa situación, nosotros hemos decidido no poner en riesgo el patrimonio del club", explicó junto a Albert Soler, director de deportes, en una rueda de prensa.

Según el Barça, el fichaje más esperado, el de Coutinho, no se materializó por las altas exigencias del propio Liverpool. "Nos pedían 200 millones de euros. Era un riesgo para la viabilidad económica del club. Nosotros trabajamos en la línea de que un club de 150.000 socios debe tener coherencia y responsabilidad. No podíamos salirnos de esa línea".

Preguntados por posibles dimisiones, Robert Fernández dijo que eso se producía cuando no se conseguían resultados, y que sería una irresponsabilidad presentarse a esta rueda de prensa presentando a dos jugadores por 270 millones de euros. "En ese caso tendríamos que dimitir".

El dinero de Neymar, clave

Los 220 millones de euros que el Barça ingresó por Neymar se convirtieron en un problema. El club asegura que ese movimiento hizo que el resto de equipos supieran que tenían dinero. "Lo sabían, y cuando íbamos a comprar nos hacían peticiones desorbitadas".

Robert Fernández también explicó la polémica salida del jugador brasileño al PSG. "No son ciertos los rumores de estos días, no sabíamos en mayo que Neymar se iba. Yo me entero el 19 de julio, cuando me mandan un whatsapp diciendo que se quiere ir. Todo empezó cuando estábamos en la gira de julio".

"Un equipo completo"

El Barça considera que tiene plantilla para ganar títulos. "En absoluto hemos fracasado, tenemos un equipo excelente". Y pone en valor a un cuestionado Paulinho: "Tiene una categoría contrastada de muchos años en la selección brasileña. No tengo la menor duda de que va a hacer cambiar la opinión de muchísima gente". "Nosotros hemos planificado las incorporaciones desde hace muchísimo tiempo".