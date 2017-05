La inocencia de Messi ante la FIFA: "La concha de su madre" no es un insulto, sino un desahogo

El Comité de Apelación de la FIFA entiende que la expresión "la concha de su madre", utilizada por Messi con un árbitro tras la conclusión de un Argentina-Chile, es una protesta coloquial que se utiliza de forma genérica, sin personalizar. La reciente decisión de revertir la sanción de cuatro partidos impuesta por este cruce de palabras al astro argentino (después de haber cumplido el primero) nace de un sutil argumento lingüístico: si el azulgrana hubiera dicho "la concha de tu madre", se le habría mantenido el castigo, al haberse interpretado claramente que su exabrupto tenía en el colegiado un claro destinatario. Pero dijo "de su madre".

Juan de Dios Crespo, el abogado que defendió a Messi, aseguró a la cadena Ser que "Messi hizo mucho para que la resolución saliera favorable", aunque no dio detalles de como se produjo la declaración del '10' ante los tribunales. El Comité de Apelación de la FIFA ha aceptado el recurso interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ha levantado la sanción interpuesta días después del 23 de marzo, fecha del Argentina-Chile, a cuya conclusión el jugador pronunció la frase "la concha de su madre" ante un asistente del colegiado principal, el brasileño Emerson Augusto do Carvalho.

Crespo explicó que la FIFA había entrado inicialmente de oficio en el asunto, pero que se ha demostrado que no había falta grave en las palabras pronunciadas por el futbolista. "Si se entiende que hay insulto, desde el primer momento esa circunstancia debería haber sido reflejada por el árbitro en el acta del partido; y si se entiende que no lo hay, no se debe proceder de oficio", señaló el letrado valenciano. "Es un desahogo, un estado de ánimo; no es un insulto porque no va dirigida a nadie", concluyó.

El abogado español agregó que tenían estudiados diferentes escenarios ante la posibilidad de que la sanción no fuera completamente anulada, sino reducida, pero insistió en que el objetivo inicial siempre fue conseguir la anulación del castigo.