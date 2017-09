Alberto Contador, entre lágrimas: "Me tenía que despedir de esta manera"

Su final no pudo ser más épico. Alberto Contador se despidió del ciclismo (todavía falta la etapa del domingo, paseo triunfal por Madrid) con una victoria de época en el Angliru. "No podía tener un final tan bonito como este, consiguiendo ganar en el Angliru, poniendo punto y final a una carrera deportiva en la que he dado todo", explicaba el ciclista madrileño tras cruzar la meta.

"Esta mañana lo tenía claro, era mi día. Me tenía que despedir de esta manera", añadió un Contador visiblemente emocionado, sabedor de la hazaña que había conseguido. "En esta vida hay que saborear cada momento. Era la última gran etapa de mi carrera deportiva y tenía esa tensión de disfrutar. Que mejor manera que hacer este final. No puede haber una despedida mejor", explicó el pinteño entre lágrimas.

En una jornada difícil, con lluvia y tramos peligrosos, Contador se descolgó del grupo de los favoritos en la bajada del Cordal. "He improvisado en el ataque. Íbamos bajando el Cordal, que tiene una historia negra, donde muchos corredores perdieron sus opciones ahí. Mi compañero Jarlinson Pantano se lanzó y después yo no dudé en seguirle. Por delante ya fui muy bien con Enric Mas. Quedaban muchos kilómetros, pero he logrado aguantar la semana", explicaba la etapa Contador.

"Terminar con la victoria en el Angliru no podía ser mejor. Estoy supercontento de retirarme con los mejores números y rendimiento de mi vida. Quería ganar hoy, he puesto a trabajar a mi equipo desde el principio. Tenia ganas de conseguirlo, por mi y por toda la afición que me ha ayudado y me ha empujado. He notado el apoyo de la gente. Había lluvia, agua, y quería subir de pie pero tenia que subir sentado. Se me ponía la piel de gallina al ver el apoyo de la gente. Era difícil despedirse de esta manera", relató Alberto.

"Me siento muy afortunado de lo que me ha tocado vivir, de mi carrera deportiva, de despedirme aquí. Tengo la vida por delante para hacer cosas, seguir disfrutando y hacer cosas que no he podido hacer hasta ahora. Estoy enormemente contento, pero ahora quiero desconectar", concluyó Contador.