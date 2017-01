El 'Llullazo' de turno corona al Madrid en Alemania

En el Arena Nurnberger alemán acertaron de lleno con el envoltorio del Brose-Real Madrid. Antes del partido, la música de Regreso al futuro intentaba aclarar que los hombres de Laso no podían viajar al plácido pasado del encuentro de la ida, con un porvenir bastante más ilusionante que el de fechas atrás para el equipo de Trinchieri. En los parones del duelo, el luchador Cesaro animaba a la grada y ejemplificaba la dureza de la tremenda guerra sin cuartel que se vivía en la cancha. Cuando el bocinazo ya asomaba, sonaban los acordes de Misión Imposible. Alguien tenía que deshacer el entuerto del marcador. Y ese alguien, como tantas otras veces, fue Sergio Llull: bandeja, dos puntos y victoria de los suyos (Narración y estadísticas: 89-91).

.@23Llull wins it for @RMBaloncesto with a floater off the glass ‼️#7DAYSMagicMoment#BRORMBpic.twitter.com/fJv1i6xiqv