El doblador de Gandalf y Morgan Freeman no llega a fin de mes como youtuber

Pepe Mediavilla es una de las voces más características del cine español. Ha dado vida a los personajes de Ian McKellen y Morgan Freeman durante décadas y siempre estará unido a personas emblemáticos de la historia del cine en español como Gandalf. Su voz ronca y grave es de las que no se olvidan, pero desde hace años el trabajo empezó a escasear para él, al que sólo llamaban para doblar a uno de estos dos intérpretes. La salida para visibilizar su trabajo fue crear un canal de youtube en el que se mezclaban dos de sus pasiones, la poesía y la música.

De repente Gandalf se convirtió en youtuber y llamó la atención de la gente, pero no lo suficiente para lograr un número de suscriptores que le permitieran monetizar sus visitas. El propio Mediavilla ha denunciado la situación en un post de su cuenta de Facebook que dice que sus 1,2 millones de visitas no valen para nada al tener sólo 12.000 suscripciones.

“Lo que mas me ha entristecido esta mañana, es ver que hay 1.200.000 visualizaciones, y solamente 12.000 inscripciones. La proporción como veréis es totalmente desproporcionada, porque según mi criterio da la impresión que los miembros de las redes sociales solamente escuchan, el resto no interesa y eso como es natural en un actor le deprime tremendamente, es como si en un teatro de cada función fuesen solamente una o dos personas y así durante años, sería deprimente y lo dejaría todo, que es lo que yo a veces estoy tentado en hacer, porque me digo a mi mismo "no vale la pena Pepe" no intentes cambiar a la gente porque no lo conseguirás. La semana que viene tengo la ultima poesía, ya veré que hago después pues ahora no lo se”, escribe en la red social.

El actor de doblaje explica también que debido a una enfermedad no puede trasladarse, dar charlas y otras actividades para desarrollar su actividad profesional, por lo que depende exclusivamente de las pocas películas en las que salen Ian McKellen o Morgan Freeman para sobrevivir. “Hace 11 años que no doblo una película, en la que no salga Morgan Freeman o Ian McKellen, 11 años en los que ningún director de Barcelona me ha llamado para doblar a otro actor por secundario que sea, triste, verdaderamente triste. Nunca he pedido trabajo, nunca, no creáis ahora que este escrito quiere decir que ahora lo pido, es que ya me ha pasado el tiempo y mi orgullo no aceptaría hacer algo, porque desde una silla no se puede doblar, si recitar pero no doblar”, añade.

Youtube basa su modelo de negocio en la publicidad. La plataforma comparte sus ingresos por los anuncios que se reproducen antes, durante y después de sus vídeos con los productores de ese contenido. Hay infinidad de factores que intervienen en la fijación del precio que la compañía paga a 'youtubers' y demás actores. Pero hay una estimación general: ingresarían en torno a un euro por cada mil visualizaciones, según cifran los expertos. Por lo que Pepe Mediavilla sólo habría recibido 1.200 euros por sus vídeos, mientras que youtubers como Rubius, que obtienen millones de visitas con cada vídeo que suben, obtienen cifras millonarias, a lo que se suma la publicidad que ponen las marcas.