El 'zas' de Feliciano a la "tóxica" Alba Carrillo via Instagram

Feliciano López (35 años) está harto. Y no es el único. Fonsi Nieto (38) o Teresa Bueyes también se suben al carro. El tenista, harto de las palabras despectivas de la televisiva Alba Carrillo (28) ha dicho basta. Y se ha pronunciado, aunque a su manera; bastante más discreto que la exsuperviviente.

Aunque le ha hecho sin hacerse eco en los medios de comunicación, tal y como su exmujer se ha dedicado a hacer los últimos días, el tenista ha decidido utilizar como vía de repulsa sus redes sociales. Aunque sin referirse directamente a ella, el ataque ha tenido claramente su nombre y apellidos.

La larga lista que ha publicado Feliciano López. Redes sociales

Feliciano López ha publicado una imagen en los stories de Instagram haciendo un ataque directo a su exmujer. Bajo el título "personas tóxicas", el tenista publicaba una larga lista que permite reconocerlas y que coincide con lo que la exsuperviviente estaría haciendo tanto con él, como con Fonsi Nieto, el padre de su hijo Lucas, y al que el tenista le ha ofrecido recientemente todo su apoyo en la batalla legal que mantiene con Alba Carrillo.

"Siempre están quejándose por todo. Ven todo de forma negativa. Asumen el papel de víctimas. Solo hablan de sus problemas. Son manipuladores". Estas son solo algunas de las particularidades que el tenista ha encontrado en Alba.

Unas palabras que, seguro, no van a sentar muy bien a su exmujer, que tampoco se ha cortado en ningún momento. "Feliciano es un papanatas, que se dedique a ver si gana algún partido", decía hace un par de días la modelo. Y es que la exsuperviviente tiene para todos y ya, incluso, mete en el mismo saco a quienes fueron un a vez sus amores, tras haber decidido juntarse estos contra ella. "Aliarse les va a dejar fatal a ellos mismos, no a mí", decía hace unos días Carrillo.

[Más información:Alba Carrillo vuelve a la carga: "Fonsi y Feliciano son prehistóricos"]

La modelo tiene claro que sus exparejas no la olvidan, siendo este el principal motivo de la trifulca que se lleva produciendo recientemente. "Son prehistóricos, por eso dije que han compartido la misma cueva y los mismos agujeros. Tienen una perfección de la mujer arcaica. ¡Que tengan claro que ya no estoy con ellos y que me puedo desnudar si quiero!", replicaba hace unos días la exsuperviviente.