El ruinoso negocio de Paloma Cuevas: 560.000 euros de deuda

Paloma Cuevas (44 años) es modelo, it girl, bloguera, mujer de Enrique Ponce (45) y, además, una incipiente empresaria que ha creado su propio negocio: Piccolomondo (inscrita en el registro mercantil como Babycari SL), con una tienda en el exclusivo barrio de Salamanca (Madrid) y otra en Barcelona.

El problema es que en su faceta como empresaria los resultados no son los esperados, ya que la empresa es un negocio ruinoso que, solo en la cuenta de resultados de 2015, ha registrado unas pérdidas de 69.164 euros. La empresa se dedica a la venta de muebles infantiles exclusivos, de alta gama y "alta calidad". El precio de una habitación simple, según ha podido saber EL ESPAÑOL, podría rondar los 6.000 euros.

Una de las habitaciones que vende Paloma Cuevas en Piccolo Mondo PICCOLO MONDO

Todas estas cifras hacen que no extrañe que la empresa haya conseguido en 2015 unas ventas valoradas en 447.526,80 euros. Hay que tener en cuenta que son dos tiendas y las dos situadas en los mejores barrios de ambas ciudades.

No obstante, aunque no se conocen las razones, esos ingresos conseguidos no han logrado reflotar la empresa, que ya registraba pérdidas en 2014. Este año no solo ha vuelto a presentar un resultado negativo, sino que ha aumentado las pérdidas haciendo que el patrimonio neto (lo que la compañía posee) acumule un resultado negativo de 367.022,40 euros (casi 100.000 euros más que el año anterior).

A esto se suma que la empresa de Paloma Cuevas se ha tenido que endeudar para intentar rescatar la compañía, cosa que no ha logrado. Con ello, tiene acumulado cerca de medio millón de euros en deudas, una cifra que visto las pérdidas de la empresa, es muy difícil que vaya a poder devolverlos. Una de las probabilidades es que cubra esos compromisos con su patrimonio privado.

Los clientes famosos que ha tenido

Ser una empresaria famosa tiene algunas ventajas. ¿Una de ellas? Los famosos pueden ser tus clientes, con lo que se puede conseguir suculentas ventas (suelen tener un alto nivel adquisitivo) y el prestigio de haber decorado la habitación de familias que ocupan las portadas de las revistas. Te enseñamos algunos de los famosos que han sido sus clientes.

• David Bustamante y Paula Echevarría

• David Bisbal y Elena Tablada

• Bertín Osborne y Fabiola Martínez

• Carlos Moyá y Carolina Cerezuela

• Borja Thyssen y Blanca Cuesta

• Manu Tenorio y Silvia Casas

• Enrique Ponce y Paloma Cuevas

• Alejandra Prat y Juan Manuel Alcaraz