Las 15 broncas que los 'Supervivientes' tendrán que resolver cara a cara

Telecinco emite este jueves una gala especial de Supervivientes en la que sus concursantes podrán ajustar cuentas. Pero, antes, desde JALEOS hemos querido recopilar los conflictos y polémicas en la que se han visto envueltos todos ellos y de los que a buen seguro hablarán durante el programa.

José Luis

Un año después de haberse quedado a las puertas de ganar la cuarta edición de MasterChef, José Luis (41 años) conseguía quitarse esa espina y alzarse con el triunfo en Supervivientes 2017 por delante de Alba Carrillo (30).

El camino, sin embargo, no fue fácil. A mitad de concurso, este vizcaíno residente en Albacete estuvo a punto de abandonar el reality después de sufrir un cólico nefrítico en directo durante una de las galas tras una fuerte discusión con Laura Matamoros (24).

Precisamente, la hija de Kiko Matamoros (60) y Alba Carrillo han sido sus bestias negras en el concurso. De hecho, ambas llegaron afirmar que el cocinero les había embestido durante un juego de recompensa.

José Luis y Laura Matamoros.

Alba Carrillo

Además de sus altercados con José Luis y antes de hacer íntima de Laura Matamoros, la modelo tuvo una fuerte discusión con ésta que llevó a su madre a abandonar el concurso y a ella a meditar si quería seguir o no durante tres días en un hotel.

También tuvo una sonora bronca con Alejandro Caracuel después de que este le otorgara la nominación directa. "Nos has traicionado a todos. Eres un mentiroso", dijo la maniquí, y añadió "Nos has traicionado a todos, estás en todos los ajos".

El malagueño no se mordió la lengua. "Mentirosa tú, que tienes de tele tela". Mas las maneras no le gustaron a Alba, que estalló. "Si no hablas así a Laura ni a nadie a mí no me hables así, niñato de mierda. Cuando aprendas educación me hablas".

Alba Carrillo.

Laura Matamoros

El enemigo número uno de la hija de Kiko Matamoros ha sido José Luis, al que además de acusar de haberle producido moratones durante una prueba de recompensa, llegó a insultar duramente y a decirle que le va a regalar un diccionario.

"¡Sinvergüenza!, ¡Cerdo!, perro viejo, ¡Inculto!", llegó a decirle la joven durante una gala, mientras José Luis le contestaba que "venir a un concurso de supervivencia con la idea nada más que de discutir no va conmigo".

Iván

La gran bronca de Iván fue con Alba Carrillo. El joven cuestionó a la modelo como madre y la guerra estalló: "Siendo madre y comportándote así, la verdad que no lo entiendo". Alba enloqueció y respondió con un comentario muy bajo sobre una dolorosa situación familiar de Iván: "¡A mí no me pongas en duda como madre que yo por lo menos sé quién es el padre de mi hijo!". Tras el cruce de acusaciones, Alba se hundió entre lágrimas y aseguró que si hablara "ardería Troya con todos sus troyanos".

Iván y Alba Carrillo.

Alejandro Caracuel

Como ya hemos contado, Alejandro tuvo un sonoro enfrentamiento con Alba Carrillo después de nominarla directamente. "Toda la semana dices que vas nominar a Iván y me la cascas a mí. Se la jugaste a José Luis, se la jugaste a Juanmi, se la jugaste a todos aquí".

Kiko

Kiko ha estado en el centro de la polémica continuamente por su actitud machista en el concurso. Por ejemplo, de Alba Carrillo dijo que "es una mujer florero que solo es conocida por hablar muy mal de sus novios".

"Hay que entender la situación. Cuando un hombre pone los cuernos y una mujer se hace la víctima, esa mujer debería pensar qué ha hecho ella para que le sea infiel", aseguró Kiko ante Leticia Sabater.

Otra vez también dijo sobre la modelo que "pudiendo estar en bañador, está en pijama todo el día. Imagínate en casa, así todo el día. Entiendo que le hayan puesto los cuernos. Así, ¿a qué hombre vas a poner? El hombre busca fuera lo que no encuentra en casa. Eso es así de toda la vida".

Pero lo peor llegó cuando el ex pretendiente de se mostró muy celoso tras ver a Gloria Camila hablar con Alejandro exclamando algunas palabras fuera de lugar. "Si yo ahora veo que el otro chaval está ahí buscándola es normal que yo defienda lo mío. No es que sea celoso ni nada, pero defiendo lo que es mío, tú quieres que lo tuyo sea tuyo".

Kiko y Alba Carrillo.

Juan Miguel

Más que por sus conflictos, Juan Miguel ha sido el concursante que se ha esforzado por mantener la buena sintonía en el programa con sus bromas y su buen humor. Su carisma ha sido el centro de atención en el concurso y las risas en plató estaban aseguradas cada vez que decidía bajarse el bañador.

Juan Miguel.

Paola Caruso

La italiana ha sido una de las concursantes más conflictivas del reality tanto en la isla como en el plató. En las primeras semanas en Cayo Cochinos, la joven protagonizó un altercado con Laura Matamoros después de nominarla. "Eres una 'puta falsa' porque por detrás dices una cosa y por delante otra", le dijo la hija de Kiko Matamoros.

Paola salió a defenderse afirmando que las nominaciones son secretas, pero el problema es que la italiana no entendió las palabras de Laura y creyó que le estaba insultando llamándola puta. El enfrentamiento y el malentendido entre ambas las llevó al borde del desquicie.

Ya en plató, Caruso tuvo una monumental bronca con Las Mellis. “Muchas cosas me dan vergüenza, allí es durísimo no pensaba que fuese tan duro”, aseguró la italiana al ver un vídeo de su enfrentamiento con las Mellis en la que llegó a coger del cuello a una de ellas.

En ese momento, Raquel se levantó como una exhalación para reprochar a la italiana su comportamiento y terminó abandonando el plató tras la reprimenda de Jorge Javier.

Paola y Raquel.

Gloria Camila

Además de verse envuelta en la polémica machista de su novio, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano (63) protagonizó una pelea con Alba Carrillo en la que llegaron a las manos. "Al menos mi padre no ha estado en la cárcel", decía Alba antes de que Gloria (21) perdiese los nervios. Kiko tuvo que separarlas aunque continuaron los insultos. "Al menos mi padre no ha matado a nadie", continuaba la modelo que perdía los nervios cuando Kiko se refería a su hijo como "bombo".

Gloria Camila y Alba Carrillo.

Bigote Arrocet

El paso de Bigote Arrocet (67) por Supervivientes ha sido uno de los que más ha defraudado por el poco juego que ha dado como concursante ya que parecía que había ido a la isla sólo a vivir su experiencia. "No me gusta hacer cosas para que se vean. Eso de que las cámaras te enfoquen, me da corte. Hay muchos compañeros que se ponían débiles y yo les apoyaba. he ayudado a levantar la moral a mis compañeros", se justificó en su entrevista con Jorge Javier Vázquez (47).

Leticia Sabater

Consciente del engranaje televisivo, la presentadora siempre ha buscado el conflicto en Supervivientes para que se hablara de ella. Sin embargo, la jugada no le salió nada bien ya que fue una de las primera expulsadas del concurso.

Ya en plató, Sabater fue expulsada por Sandra Barneda después de hacer unos comentarios sobre la vida personal e íntima de Lucía Pariente que la presentadora no estaba dispuesta a consentir.

"Eres tonta y no sabes contestar ni lo más elemental de tu vida. ¿Dónde está tu marido? ¡Qué vergüenza! ¿Dónde habrá ido?", le preguntó Sabater. "Yo sí lo sé. No le vuelvas a mencionar. En tu boca está de más", dijo enfadada Pariente.

Tras esto Barneda decidió expulsar a Leticia de plató, que se fue de muy malas formas haciendo una peineta a la presentadora.

Sandra Barneda.

Lucía Pariente

Además de esta bronca con Leticia Sabater, la madre de Alba Carrillo también tuvo un altercado en la primera semana de concurso con Laura Matamoros que le llevó a abandonar el programa.

Además, en su vuelta a la isla, tuvo un serio enfrentamiento con Kiko que fue subiendo de tono por momentos. "¿Tú qué has venido a dejarme de vago y machista?”, le reprochaba Kiko. "No, vago lo eres, eres vago y pendenciero", le espetaba Lucia. Tras la fuerte discusión, la organización decidió desalojar de la Casa del Árbol a la madre de Alba Carrillo.

Janet, Las Mellis y Eliad

Han sido los concursantes que han pasado sin pena ni gloria por el concurso. Las Mellis resultaron decepcionantes ya que de ellas se esperaban cosas que no ofrecieron: ni una sola confesión acerca de su relación con Isabel Pantoja ni de sus desavenencias con Raquel Bollo.

Por su parte, Eliad Cohen tuvo que abandonar el concurso después de sufrir una lesión, mientras que Janet apenas dio juego en el mes que estuvo en la isla.