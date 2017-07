¡Qué será de tí, Andreíta! El vía crucis que tienes por delante

A diferencia de otros hijos de famosos, Andrea Janeiro (18 años) tiene muy claro que no quiere aprovechar la fama de su madre. La hija de Jesulín de Ubrique (43) y Belén Esteban (43) no está interesada en la popularidad y prefiere una vida 'normal' alejada lo más posible de la prensa del corazón. Ya tiene las maletas hechas para trasladarse a Londres, continuar con sus estudios, y pasar desapercibida entre los habitantes de la capital británica. Una cuestión que a priori no va a ser tan sencilla como parece, ya que un escuadrón de fotógrafos tienen pensado viajar con ella para intentar retratar la nueva vida que a Andreíta le espera en el país del Támesis.

A partir de ahora todo lo que haga o diga se convertirá en noticia, muy a su pesar. Si hay una famosa que tiene los 365 años del año a la prensa en la puerta de su casa esa es su madre y todo apunta a que ella tendrá que lidiar con la misma situación. De hecho, el día de su cumpleaños, este 20 de julio, ya pudo comprobar qué es lo que le espera de ahora en adelante cuando numerosos fotógrafos la esperaban para captar la primera imagen de ella tras alcanzar la mayoría de edad.

Prefiere no pensarlo y está centrada en planear sus estudios en la universidad para seguir formándose. Belén Esteban siempre ha asegurado que su hija es muy buena estudiante y que ha recibido una educación excelente. Algo que también corroboran muchos de los paparazzis que cada día hacen guardia a las puertas del chalet de la 'princesa del pueblo' en Paracuellos del Jarama. Cada vez que la joven entra y sale de la casa tiene un' buenos días' y un 'buenas tardes' para los reporteros gráficos.

Quiere ser locutora de radio para esconderse detrás de las ondas y especializarse en música. De sobra es conocida su pasión por artistas como Justin Bieber (23). Su madre será, de momento, la que se haga cargo de que cumpla su sueño, ya que Jesulín se ha negado a pagarle los estudios a su primogénita. "Me parece muy bien que le hayas pagado a tu hermano la carrera de piloto. No sé si se la has pagado a tu mujer, lo que no entiendo es que no le pagues a tu hija mayor la carrera, pero aquí está su madre", recriminaba Belén al padre de su hija hace unos meses en Sálvame.

Andrea podría incluso pagarse los estudios en Inglaterra ya que la joven, que acaba de alcanzar la mayoría de edad, tiene una cuenta corriente que más quisieran muchos jóvenes y otros que no lo son tanto. Acumula un total de 260.000 euros procedentes de los 1.200 euros de pensión que su padre ha estado obligado a pagarle durante todo este tiempo. Ello, unido a la buena gestión de su progenitora, que no ha tocado ni un euro en todos estos años, ha hecho que Andrea ahora tenga muchas más opciones de cumplir sus sueños. Su futuro es prometedor si continúa por el camino que ha llevado a esta ahora.

Otros en su lugar derrocharon su 'herencia' como José Fernando (24), el hijo de José Ortega Cano (63) y la fallecida Rocío Jurado. Otro ejemplo del destino que ni su madre ni la propia Andreíta quieren es el de Chabelita vendiendo a todas horas su vida privada. Algo que parece, que por el momento, Andrea Janeiro tiene muy claro que no sucederá. Con la resaca de una fiesta de cumpleaños por todo lo alto en la discoteca Kapital en Madrid, la joven piensa ahora en todo lo que está por llegar.

Otras mayorías de edad

Pocos son los hijos de famosos que realmente hayan mantenido a raya su privacidad cuando se han convertido en personas adultas. Muchos han optado por subirse al carro de la fama que sus padres les proporcionaron al nacer y construir alrededor del mismo una forma de vida. Los hijos de Isabel Pantoja (60) son una muestra de ello. Kiko Rivera (33) hace mucho que cumplió la mayoría de edad, pero de lo que no hay duda es de que ha hecho de las exclusivas un medio de subsistencia. Su hermana Chabelita igual. Su iniciación en los 18 trajo un bombazo consigo. El mismo día en el que la hija de la tonadillera soplaba las velas de su tarta saltaba a los medios la noticia de su embarazo. Después vinieron sus idas y venidas con el padre de su hijo, los enfrentamientos con su familia, su participación en Supervivientes y los reportajes pactados.

Gloria Camila y José Fernando también han aprovechado el tirón de sus mediáticos padres, aunque sus destinos hayan tomado rumbos diferentes. Mientras él intenta recuperar el control de su vida tras algunos episodios complicados, ella acaba de volver de Honduras donde ha participado junto a su novio en el programa de Telecinco.