María José Campanario saca su genio para defender a Andreita, la hija de Belén Esteban

María José Campanario (38 años) ha dicho basta. Ya no aguanta más. Ha estallado, y lo ha hecho por Instagram. Bajo el hashtag #Noesmihijaperocomosilofuese, la mujer de Jesulín de Ubrique (43) ha compartido un vídeo en su cuenta defendiendo a su hijastra, Andrea Janeiro, que el próximo 20 de julio cumplirá la mayoría de edad. A pesar de la enemistad con Belén Esteban (43), la madre de la niña, ha dejado ver el cariño que le tiene a la pequeña. De hecho, llega a poner "no es mi hija, pero como si lo fuese".

"Para que no quede un mínimo de duda y para que @mowa_kris se entere de lo que tiene que hacer en vez de ir insultando a menores por ahí. #soyyo #alosniñosnoselestoca #noesmihijaperocomosilofuese #nomasbullying", escribe Campanario en su red social. La dentista no duda en defender a la pequeña a través de un vídeo en el que incluso, amenaza con llevar al responsable a los juzgados.

Tras haber estado recibiendo algún que otro mensaje acusándole de suplantación de identidad y de cuenta falsa, Campanario ha decidido 'matar' dos pájaros de un tiro. "Hola, grabo este vídeo y a lo mejor es una pérdida de tiempo porque no debería estar haciendo estas cosas, pero para que quede claro de una vez, y por si alguien todavía tiene dudas. Sí, soy María José Campanario, y esta es mi cuenta de Instagram. Como la última persona que ha dudado de que esta cuenta fuese mía es una persona que se dedica a insultar a la hermana de mis hijos y a acusarme de un delito de suplantación de identidad, grabo este vídeo también para decirle a esa persona que todavía tiene tiempo de rectificar antes de que interponga la demanda pertinente. A los demás, un abrazo enorme, sabéis que me ayudáis muchísimo, y si no lo sabéis, os lo digo ahora", apunta Campanario durante un vídeo en blanco y negro en el que se le sigue viendo anímicamente baja por la fibromialgia que sufre.

A pesar de sacar garra por los demás, María José no se encuentra al cien por cien y utiliza su Instagram como altavoz. Por si el anterior vídeo no había quedado claro, horas más tarde, la mujer de Jesulín de Ubrique volvió a realizar otra publicación recalcando lo anteriormente dicho en un contundente y directo pie de foto. "¡Nadie va a callarme nunca más!", apuntaba, "siempre defenderé a cualquier menor, y más a una niña que es amor verdadero con un corazón que no le cabe", dice volviéndose a referir a la hija de Belén Esteban.