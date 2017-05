Beatriz Talegón, la polémica política que se apartó para ser madre, amenaza con volver

Dos años fuera de la escena política le han dado para mucho a Beatriz Talegón (34 años). Lejos del PSOE se ha convertido en una madre atípica volcada en sus dos hijos, Mateo (de casi 3 años) y Lucía (de 8 meses).

Vive con ellos y su novio, Carlos (38 años), en un pequeño piso de Cabanillas del Campo (Guadalajara), donde cada noche duermen juntos en la misma habitación. Este domingo, tras conocer el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, escribía en Twitter: "El PSOE ahora vuelve a ser de izquierdas. Ahora sí, llega el tiempo de volver a casa!". Algunos se preguntaban dónde ha estado la política este tiempo, desde que abandonó la militancia del PSOE por discrepancias con el partido.

"Mi prioridad ha sido el cuidado de mis hijos", explica a EL ESPAÑOL. La ex dirigente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas asegura que se ha convertido en "una madre leona que sale a jugar a la calle todos los días con los niños y a la que le cuesta controlar los nervios ante tantos peligros".

Durante el embarazo de su primer hijo llegó a engordar 35 kilos y con la segunda, 25. Ya ha adelgazado mucho (está en 66 kilos) porque mantiene una dieta sana y hace ejercicio "pero realmente me da igual si estoy gorda (así es como la llamó el periodista Alfonso Rojo en una tertulia de la televisión de Castilla-La Mancha) he tenido a dos hijos y eso es el mejor regalo del mundo".

Espera ser una madre tan tolerante como fue la suya, que le dejó viajar por todo el mundo con una mochila a cuestas. Respetaría a sus hijos si un día le dicen que quieren votar a Ciudadanos o al Partido Popular, "pero jamás permitiría que mis hijos fueran unos trepas de Juventudes Socialistas. Me haría ilusión que tuvieran interés por la política, pero no por el politiqueo. Les diría que primero acaben los estudios para ganarse la vida", explica tajante Talegón.

Cuando se retiró de la política, su hijo mayor tenía pocos meses y en agosto de 2016 dio a luz a su segunda hija, Lucía. En los dos casos eligió el hospital público más cercano a su casa, el de Torrejón de Ardoz. Este es, además, uno de los pocos centros donde se practica el parto respetado: la propia madre saca al niño con sus manos del útero y el padre puede estar en la sala para ayudarla. El médico y la matrona tan solo intervienen si hay complicaciones. Exactamente así fueron sus partos. El padre, Carlos, cortó el cordón umbilical a los niños. Cuando nació Marco, en la sala sonaba 'Here comes the sun', de The Beatles y cuando nació Lucía, 'We can work it out', de la misma banda que tanto gusta a sus padres.

Carlos es el batería de Matalauva, un grupo de pop-rock madrileño "que cada vez tiene más éxito", según explica la política. También es profesor de música en un colegio. "Tiene un nivelón político, es un compañero imprescindible. No estamos casados, pero en público alguna vez me llama mujer", explica Beatriz Talegón.

No son unos padres tradicionales precisamente. Beatriz optó por no hacer agujeros en las orejas a su hija y "hereda la ropa de su hermano. A veces la gente no sabe si es niño o niña. No me gasto mucho dinero en la ropa de los niños, busco que sea cómoda y ya está, aunque en los alimentos no escatimo, siempre busco los de mejor calidad", cuenta.

Talegón es una madre feminista que, eso si, discrepa con Carolina Bescansa en su modo de reclamar los derechos de las mujeres: "yo no soy de llevarme a los niños al Congreso. No me gustó nada su gesto. No habría utilizado a mi hijo para algo así. Conciliar no es llevarte al niño al curro, pasándolo de unos brazos a otros. Conciliar es blindar a las madres y sus trabajos para que cuando vuelvan tengan las mismas condiciones", reivindica.

Estos dos años Talegón ha trabajado desde casa como freelance para distintos medios de comunicación. Aunque es abogada de formación, ha encontrado en la información política y de opinión un hueco en el que se siente muy cómoda. "Me está apasionando el Periodismo", reconoce. Precisamente se encontraba cubriendo la noche de las primarias del PSOE este domingo como reportera cuando lanzó el tuit que le ha vuelto a poner en el foco mediático. "Unos chavales me pidieron que me hiciera una foto con ellos a las puertas de Ferraz y me pidieron que volviera al partido. Es Pedro Sánchez quien ha cambiado su mensaje y no yo, un mensaje de izquierdas que se corresponde precisamente con lo que reclamaba cuando me fui del PSOE", explica a este diario. Y ante lo que digan sobre ella en Twitter: "Me la pica", contesta tajante. "La mayoría de comentarios vienen de trolls, también hay gente que me ha felicitado por lo que dije", asegura Talegón a EL ESPAÑOL.