Paula Echevarría rompe su silencio con 'fuego amigo’

Tarde o temprano, Paula Echevarría (39) tendría que romper su silencio en televisión. Y qué mejor que hacerlo en un programa 'amigo'. La actriz acudirá este jueves a El Hormiguero para hablar de sus próximos proyectos profesionales, entre los que se encuentra su participación en Velvet Colección, el spin off de la aclamada serie de Atresmedia que próximamente se emitirá en Movistar+.

Sin embargo, está claro que su presentador, Pablo Motos, no podrá evitar preguntar a la asturiana por su reciente separación de David Bustamante. No obstante, como ya pasara con Isabel Pantoja, no parece que el presentador decida incidir mucho en este tema.

Menos claro es si Motos preguntará a la actriz por la futura comunión de su hija Daniella, la cual se celebrará el próximo 17 de junio en San Vicente de la Barquera y en la que tendrá que verse las caras con el cantante. Hay que recordar, además, que Echevarría y Bustamante tienen firmado un pacto de confidencialidad en el que si uno de los dos da detalles de la vida personal e incluso profesional del otro deberá compensar al susodicho con 100.000 euros.

Como ya ha publicado este medio, la pareja está intentando por todos los medios mantener una relación cordial por el bien de su hija Daniella (8). Algunas informaciones apuntan a que después de la comunión de la pequeña será oficial, mediante un comunicado conjunto, la separación definitiva del matrimonio.

En relación a la situación actual del matrimonio, este portal pudo confirmar que, a pesar de que hemos podido ver a la actriz luciendo su alianza de matrimonio, de momento, no tienen ninguna decisión tomada. Cada uno está llevando su día a día lo mejor que pueden y cuando estén seguros, lo dirán. Si hay separación, se anunciará a través de un comunicado.

En caso contrario, y puesto que ninguno de los dos han especulado, ni han ganado dinero contando sus problemas, tal vez las redes sociales, que han sido testigos de su historia de amor, sean un instrumento ideal para anunciar al mundo que todo ha vuelto a la calma. Tiempo al tiempo.