Alba Carrillo, en 'Supervivientes': "No le perdono a Feliciano López lo mal que lo pasó mi hijo"

Desde que se trasladara hasta Honduras para convertirse en una concursante más de Supervivientes,Alba Carrillo (30 años) ha lanzado dardos contra todos. Primero fue contra su propia madre, luego contra Gloria Camila (21), la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano (63), con la que protagonizó una sonada batalla dialéctica que casi llega a las manos. Ahora, le ha tocado el turno a su ex marido, el tenista Feliciano López (35).

Después de haberse desahogado en revistas, platós de televisión y hasta en la calle, faltaba por ver a la ex modelo confesarse sobre su sonado divorcio en el reality en el que participa.

Doce días ha tardado en hacerlo y se ha abierto en canal delante de su madre y del peluquero Juan Miguel, otro de los supervivientes del concurso. "Cuando quieres a una persona no dudas. Yo he querido a personas y no he dudado. Cuando dudas es que no va la cosa", comenzaba diciendo la que fuera copresentadora de Hable con ellas.

"El niño lo pasó muy mal porque, claro, una persona que es para ti como un padre desaparece de golpe y porrazo y no te dice ni adiós... pues figúrate, lo pasó muy mal, que eso es lo que yo no le perdono", proseguía ante un interesado Juan Miguel. "Yo he visto llorar mucho a mi hijo por su culpa, porque una cosa es que te separes de mí y eso me parce súper bien".

"Para mí ya es indiferente. Yo le perdono lo mío, pero lo de mi niño no voy a poder. Las cosas se pueden hacer, si yo estaba deseando separarme también, pero de otra manera. No a la calle y un mes antes de que terminara el cole. Me tuve que ir a otro sitio a vivir, bajarle desde el otro sitio porque no me dejó. Y él no estaba en casa. Estaba fuera en torneos pero no me fuera a quedar con la casa. Le dije que me dejara el último mes y me dijo que no, que iba a estar incómodo y que cuando volviera a Madrid quería estar en su casa. Yo me llevé lo importante, que era mi niño y el se quedó con su casa".

La conversación entonces se zanjó gracias a la intervención de Lucía Pariente (54), la madre de Carrillo. "Te digo lo que me dijo mi madre: que no hay que tener una casa para vivir, hay que tener un hogar donde volver".