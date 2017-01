La reportera española que triunfa en Italia por su 'flirteo' con Valentino Rossi

Vallisoletana, dicharachera y, sobre todo, seguidora de Valentino Rossi (37 años), el piloto italiano de motociclismo. Así es la joven reportera, Déborah, que ha logrado encandilar a la prensa italiana después de que hace unos días realizara una entrevista al doctor que no dejó indiferente a ninguno de los asistentes a la presentación oficial del equipo Movistar Yamaha de MotoGP.

La razón de la repercusión internacional estriba en el contenido de la conversación entre ambos. La periodista aprovechó para expresarle la ilusión que le hacía entrevistarle, hasta el punto de que el diálogo se tornó en auténtica declaración de amor en un vídeo que se ha hecho viral, acumulando ya 100.000 visitas en sólo cuatro días.

"No me lo puedo creer, que me encuentro con mi piloto favorito (...). La vida es muy corta y nunca sabes lo que te puede pasar, ¿algún día se puede llegar a ser la madre de tus hijos?", le espetó la reportera. "Sí, sí, pero esperamos aún un poquito, unos dos o tres años", fue la respuesta de Rossi mientras sonaba de fondo la Marcha Nupcial.

Conocer a Rossi era uno de los sueños de la pizpireta reportera -no en vano el garaje de su casa familiar es un paddock- y pudo cumplirlo gracias a su trabajo en el programa Vaya tela, de Canal Sur, donde ejerce de reportera después de haber pasado por multitud de programas autonómicos y nacionales como Te vas a enterar (Cuatro), El programa de Ana Rosa (Telecinco) o Andalucía Directo (Canal Sur).

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella para conocer lo que pasó por su cabeza y cómo se ha tomado que en Italia algunos medios la consideren la nueva Sara Carbonero.

"Aún estoy en shock y muy emocionada", confiesa. "No me esperaba para nada la repercusión que esto ha tenido. De hecho, me enteré por unos amigos que viven en Italia", confiesa mientras explica que ni siquiera necesitó traductor para la entrevista.

"No lo creí necesario. Se le entiende perfectamente. De hecho estaba tan preocupada por hacerlo bien que creo que no la disfruté del todo. Eso sí, le dije lo que sentía de una forma divertida.Decidí jugármela y no quedarme nada dentro porque son cosas que te pasan sólo una vez en la vida. Afortunadamente, él fue muy agradable y se lo tomó todo muy bien", asegura entre risas.

La química que desprenden fue tal que la prensa italiana se ha hecho eco de la anécdota y ya especula con la posibilidad de algo más, teniendo en cuenta que ambos están solteros, aunque tras la entrevista ni siquiera llegaron a intercambiarse los números de teléfono.