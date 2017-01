Nosotros, los Bosé: todo empezó con una Miss Italia

El reciente adiós de Bimba ha dejado a la saga Bosé sin uno de sus miembros más carismáticos. La modelo, DJ y cantante siempre se mostró muy optimista respecto al avance de su enfermedad y no dejó de luchar hasta el último momento. Esa manera de vivir de forma tan positiva y su destacado carácter son rasgos que Elenora Salvatore -como se llamaba realmente- heredó de su abuela Lucía Bosé (85 años).

Una matriarca indiscutible para una saga de artistas

La italiana Lucía Borloni, apellido que después cambiaría por Bosé, fue Miss Italia en 1947 y su belleza le abrió las puertas del cine. Fue protagonista de decenas de películas entre las que sobresale Muerte de un ciclista, dirigida por Juan Antonio Bardem y que representa una de las obras de mayor interés en España en la década de los 50. En sus primeros años en nuestro país también consigue el papel principal en la película Así es la aurora, de Luis Buñuel, con la que comienzo la era dorada del cineasta aragonés.

En 1955 se casó con el torero Luis Miguel Dominguín en Las Vegas y después tuvieron que hacerlo por la iglesia en territorio español para no levantar sospechas en plena dictadura franquista. La pareja tuvo tres hijos: Miguel Bosé (60), Lucía Dominguín (59) y Paola Dominguín (56). El primogénito nació en Panamá, lugar en el que se encontraba el matrimonio debido a una corrida que tenía Luis Miguel en ese país. El cantante de Amante bandido y sus hermanas vivieron una gran infancia rodeados del mundo artístico y de la cultura, ya que sus padres se codeaban con genios de la época como Picasso o Hemingway.

El éxito, el fracaso y la estabilidad encarnados en tres hermanos

Miguel González decidió cambiar su apellido a Bosé tras estudiar en lugares como París, Londres y Nueva York y empezar su carrera en la música animado por Camilo Sesto. Después de sacar a la venta varios sencillos, en 1980 publicó su primer disco importante, titulado Miguel , en cuya portada aparece vestido de torero como homenaje a su padre. Ahí comenzó su etapa como ídolo de masas y fue entonces cuando llegaron sus hit más conocidos como Nena, Aire Soy o Como un lobo -que años después versionó junto a su sobrina Bimba-, y le convirtieron en una estrella internacional, triunfando sobre todo en América Latina.

Miguel Bosé tiene cuatro hijos gracias a embarazos subrogados, los mellizos Diego y Tadeo, que nacieron en marzo de 2011, e Ivo y Telmo, también mellizos, y cuya existencia no se conoció hasta el año 2013. Los pequeños son primos de Olfo (36), Jara, Lucía y la fallecida Bimba Bosé -hijos de Lucía Dominguín- y de Nicolás (28) y Alma Sofía (19) -hijos de Paola Dominguín-.

Mientras el único hombre de los hermanos Dominguín Bosé ha destacado en la música, la mediana se hizo un hueco en el mundo de la interpretación y la más pequeña en el diseño de moda. Lucía Dominguín, madre de Bimba, se enteró de la enfermedad de su hija cuando atravesaba su peor momento personal. La actriz fue desahuciada pocos meses antes de que a la musa de David Delfín (46) le fuera diagnosticado el cáncer. También perdió el negocio del hotel rural que tenía en Extremadura por la mala gestión de su exmarido, Carlos Tristancho. Sin embargo, siempre ha tenido el apoyo de sus hermanos y gracias a ellos pudo salir adelante.

Por otro lado, también son conocidos los desencuentros de su hijo Olfo con Miguel Bosé, quien se posicionó como el 'patriarca' del clan tras la muerte del torero Dominguín. Tanto es así que en alguna ocasión sus familiares han afirmado que le han tenido "no miedo, pero sí respeto" y su palabra "creaba ley", según palabras de Lucía.

La más 'tranquila' de los hermanos siempre fue Paola. La menor de los Dominguín comenzó su andadura profesional como actriz. Interpretó, sobre todo, papeles para series de televisión como Los libros, en 1974, y Todos los hombres sois iguales, de 1994. Su debut en una película llegó en 1977, en el film California. Su trabajo en el mundo del cine le sirvió para conocer al actor José Coronado (59), padre de su primer hijo, Nicolás. El romance apenas duró dos años y después conoció a Manuel Villalta, con el que se casó y tuvo una niña, Alma Sofía, actualmente de 20 años. Con el tiempo se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba ligada al mundo del diseño, ya fuera gráfico o de moda. Así que creó su propia firma empresarial en 2005. Esa inquietud por los trazos y los dibujos se la 'traspasó' su padrino de bautizo, que fue nada menos que el pintor Pablo Picasso.

Bimba, la 'especial'; Olfo, la 'oveja negra'

De los diez nietos que tiene la matriarca del clan, Lucía Bosé, la recién fallecida Bimba era la más mediática de la familia gracias a su reconocida carrera en la moda y a su universo polifacético por el que lo mismo triunfaba sobre la pasarela, que pinchaba música en los eventos o cantaba con descaro junto a su tío Miguel.

No obstante, su hermano Olfo también es de los nombres que más ha sonado en los medios debido su mala y ya nula relación con el cantante de Papito. Las alarmas sobre ese difícil trato entre ambos saltó en 2011 cuando después de un concierto Olfo le dijo que había soltado algunos "gallitos". Pero al parecer, y según explicó el propio hijo de Lucía Dominguín en una entrevista a Hoy Corazón hace tres años: "Ese hecho fue el detonante de algo que venía de antes. Crecí sin padre y él asumió ese papel hasta que mi hermana Bimba y yo fuimos mayores. Todo viene de su relación turbulenta con mi abuelo, Luis Miguel, con quien yo me llevaba muy bien. Hay algo en mí que a Miguel le recuerda a mi abuelo y no sé si es envidia, rencor, odio o admiración".

Aunque el joven también dio motivos para complicar su relación: "Cuando yo vivía con mi tío, hubo un fin de semana que se iba de viaje y yo organicé una fiesta en su casa y se me fue de las manos. Con tan mala fortuna que le cancelaron el vuelo y, al regresar de madrugada, me pilló en su 'sagrado' baño turco, desnudo, con tres amigas. Eso le sentó fatal y me dijo que me fuera, que no quería volver a verme". Hace ya seis años que no se hablan.

El talento Bosé se hereda

El clan cierra, por ahora, su árbol genealógico con Dora (13) y June (5), las hijas de Bimba Bosé y su ex pareja Diego Postigo (42). La mayor se ha convertido en una bella adolescente con un gran don para la música, tal y como demuestra en sus decenas de vídeos colgados en Instagram. Además, su orgullosa madre la llevó consigo a la séptima gala de Levántate All Stars para que cantase junto a ella la canción No puedo vivir sin ti, que entonces le dedicaron a su amigo David Delfín.

El adiós a Bimba ha logrado que la familia se haya unido más que nunca en su despedida, y así lo han querido resaltar en el comunicado enviado a los medios la tarde del lunes: "Bimba ha fallecido rodeada de todos sus seres queridos tras una larga, valiente y heroica lucha contra el cáncer". Más tarde, los miembros más cercanos a la modelo, como su tío Miguel Bosé, su tía Paola Dominguín o su propia hija Dora destacaron mediante mensajes en sus redes sociales la energía, el positivismo y las ganas de vivir de Bimba; y es que ella brillaba con una luz especial dentro de todo el clan.