Los famosos que se 'forran' haciendo publicidad con Instagram

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Paula Echevarría es la reina de la red en España. Pero si la comparamos con las celebrities internacionales, no es más que una novata. Eso sí, sabe sacarle provecho a la situación: casi todo lo que aparece en su cuenta es publicidad. ¿Pueden los famosos convertirse en anuncios? ¿Es eso legal? Según la Ley General de Publicidad y Ley de Competencia Desleal, así como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico el consumidor debe ser informado en todo momento de que está ante un acto publicitario. Es así en offline y así debe ser en online.

Sucede en España y en el resto del mundo. Hay cierto vacío que las marcas y los famosos aprovechan para vender sus productos, pero lo cierto es que deberían aparecer algunos hashtags, como #ad, #anuncio o #publicidad, para que el consumidor sepa lo que está viendo. Porque es, dicen los expertos, publicidad encubierta. La ASA (siglas en inglés de Autoridades Estánderes en Publicidad), en Gran Bretaña, ya ha sancionado algunas veces porque los anunciantes no cumplen con las leyes. En Estados Unidos está mejor regulado y quienes anuncian productos deben usar la etiqueta ad en sus posts.

Hoy los camellos llegaran sedientos asi que les tenemos preparado su plato con agua.. pero no cualquiera.. agua solidaria.. ya que @auara_h2o destina el 100% de sus dividendos a proyectos para llevar agua a quienes no la tienen.. Mas de 700 millones de personas en el mundo carecen de agua potable.. #TuBebesEllosBeben #AguaParaTodos 💦💦💦❤ #Auara Una foto publicada por Paula Echevarria (@pau_eche) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 4:52 PST

Sin embargo, los famosos de aquí y allá siguen con su tradición de convertir en anuncio sus imágenes y texto sin tener en cuenta la legislación. La persona con más seguidores en Instagram en el mundo es Selena Gómez, quien usa la red social para vender productos que las marcas le proporcionan. Es sencillo: A le regala un bolso a B y B lo muestra en las redes. Así se crea tendencia.

En su última actualización en Instagram, del 17 de diciembre, Gómez colgó una foto en la que aparece con una cartera de la marca Coach. El texto es sencillo: “Poder crear es lo que más me gusta del mundo. Estoy tan contenta de poder formar parte de la visión y de la familia @coach Y de tener el honor de diseñar con @stuartvevers -ahhhhh”. No hay mención alguna a que se trata de un anuncio. De este modo, Selena Gómez incumple la legislación de su país, muy clara al respecto: debería etiquetar la imagen con un #ad o #publi o algo parecido para que el consumidor sepa que está ante un anuncio.

WYNWOOD 2 con modelinchi de @c.xclara #StrikeAPose 📸 by @chinodarin Una foto publicada por Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) el 10 de Dic de 2016 a la(s) 10:21 PST

Sucede lo mismo en España. Cada vez que Paula Echevarría cuelga una foto en Instagram, diga o no la marca de lo que lleva puesto, la imagen se convierte en tendencia. Además, muchas marcas se encargan de mandar mails a los medios advirtiendo de que en tal imagen o en tal otra Echevarría (o la famosa de turno), luce una pieza de su colección.

Los famosos cobran, además, por mostrar la ropa y complementos que muestran en la red. El precio es un secreto casi sagrado pero muchos son los que han contado los precios en los que se mueven los famosos. "En España, los instagramers más desconocidos no bajan de 400 euros por foto", comenta a EL ESPAÑO; un joven bloguero que prefiere no salir hablando de dinero, "cuantos más seguidores más dinero. Puedes llegar a cobrar hasta 15.000 euros por foto". Y añade: "Hay que tener en cuenta además que nos regalan todo, yo no pago ropa desde hace tiempo y además me voy de viaje a hoteles alucinantes, a restaurantes súper chulos...".

A más seguidores, más remuneración, es lógica pura. Y aunque nada tenga que ver los 106 millones de Selena Gómez con los 1,5 de Echevarría, el objetivo de todos se cumple a la perfección. Vender. ¿Y el consumidor? Eso es, como hemos dicho, lo último en lo que reparan los implicados.

Entre las cuentas de instagram más seguidas del mundo, según el ranking de la web especializada Statista, están Selena Gómez (106 millones), Taylor Swift (95 millones), Beyoncé (91,3 millones) y Kim Kardashian (89,8).

Details Una foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 2 de Oct de 2016 a la(s) 10:27 PDT

Sólo hay un famoso patrio (que no español): Cristiano Ronaldo. Con 86 millones de seguidores, el delantero del Real Madrid es un anuncio ambulante. Todo lo que hace se sigue con lupa en el mundo de las marcas, que se lo rifan para que anuncie sus productos. Tanto es así que tiene su propia línea de ropa. Entre los famosos españoles, son las actrices y presentadoras de televisión quienes más usan la red y sus seguidores para convertir sus fotografías en anuncios.

Cristina Pedroche, sin ir más lejos, colgó una imagen suya antes de correr la San Silvestre vallecana en la que se veía un cronómetro del que, como quien no quiere la cosa, da su marca. Úrsula Corberó es otra de las que no fallan: Maybelline es su cosmético favorito. Raquel Sánchez Silva llegó a agradecer en directo en televisión los mensjaes de condolencia por la muerte de su marido en su "maravilloso Samsumg". Hace poco, aparecía con una bicicleta Brompton en un mensaje que pretendía ser una llamada a la seguridad vial.

Cristina Pedroche.

1,3 millones

Despidiendo el año de la mejor manera...corriendo con amigos... @tomtomglobal #getgoing Y esta noche 🍇🍇🔔 #PedrocheCampanadas #LaSuerteEstáEnA3 💪🏼💪🏼⚡️ Una foto publicada por cristipedroche (@cristipedroche) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 4:08 PST

Paula Echevarría

1,5 millones

Vamos de cenita! 💃💃💃 Una foto publicada por Paula Echevarria (@pau_eche) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 2:30 PST

Blanca Suárez

1,2 millones

B R E A T H 🌊 #HappyNewYearChavales @roxy @oakley Una foto publicada por Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 10:32 PST

Pilar Rubio

954.000

A veces apetece un poco de folk urbano. Os cuento qué, cómo y dónde en mi blog. LINK EN BIO. // Talking about urban Folk, what, how, who, when and where. Take a look at my blog. 😘#silkandsoyarestaurant Una foto publicada por Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 2:59 PST

Úrsula Corberó

865.000 seguidores

He vuelto Buenos Aires 🍭 #MiradaATodoColor #MaybellineEspaña #EmbajadoraMaybelline Una foto publicada por Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 10:50 PST

Raquel Sánchez Silva

132.000 seguidores

Por un Madrid responsable con la seguridad de los ciclistas. Cada día salgo con mi @bromptonbicycle @brompton_spain_official esperando encontrar un buen carril bici en una ciudad que debería dar ejemplo. Los ciclistas nos la jugamos. La ciudad se la juega. #carrilbici #bicienciudad #bike #bicienmadrid Una foto publicada por Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva) el 4 de Dic de 2016 a la(s) 11:42 PST

Elsa Pataky

1,1 millón de seguidores

😉 @yodona @womensecretofficial @womensecretofficial #wearesexywomen @rafagallar Una foto publicada por Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 30 de Nov de 2016 a la(s) 9:38 PST

Selena Gómez

106 millones

Being able to create is my favorite thing in the whole world. I'm so excited to be a part of the vision and family @coach AND I get the honor to design with @stuartvevers -ahhhhhh Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 16 de Dic de 2016 a la(s) 10:57 PST

Cara Delevingne

36,5 millones

🕶 by @vintageframes Una foto publicada por Cara Delevingne (@caradelevingne) el 10 de Dic de 2016 a la(s) 5:35 PST

Wayne Rooney

8,9 millones

Follow @mayfairhf for some quality furniture. See all their products here - www.mayfairhomefurniture.com Una foto publicada por Wayne Rooney (@waynerooney) el 22 de Nov de 2016 a la(s) 4:46 PST

Cristiano Ronaldo

86 millones

Start your New Year with a new fragrance! Luxurious and sophisticated, The Private Edition is perfect addition to your grooming routine http://bit.ly/2gcMBTr Una foto publicada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 10:01 PST

Leo Messi

62 millones

Llegaron mis nuevos botines 🔥 Hechos para liberar la agilidad 🔓 Esta noche, presenté mis nuevos Red Limit #Messi16 de @adidas_es en Barcelona. My new boots have arrived 🔥 Built to unlock agility 🔓 Tonight I unveiled my new Red Limit #Messi16 from @adidasFootball in Barcelona. #NeverFollow Una foto publicada por Leo Messi (@leomessi) el 24 de Nov de 2016 a la(s) 11:19 PST

Shakira

29 millones