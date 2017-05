Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se divierten en Ginebra: yo corro y tú marchas

A Iñaki Urdangarin (49) le gusta recordar su faceta deportista de vez en cuando. Por eso, cuando no sale a la carrera en bicicleta o a zancadas para esquivar a los paparazzi, participa en maratones o eventos deportivos públicos. Así lo hizo el pasado sábado en Ginebra en una carrera popular que se celebraba en la víspera de la cita benéfica The Harmony Geneva Marathon for Unicef.

No estuvo solo, ya que tuvo la compañía de todo el clan Urdangarin, incluida su esposa, Cristina de Borbón (51). El exduque de Palma ha inculcado en sus hijos la pasión por el deporte y por ello, Irene (11) y PabloUrdangarin (16) quisieron lucir sus dorsales de corredores, aunque este último no llegó a . La primera participó en la carrera junior de tres kilómetros de longitud que los realizó en un tiempo de 16 minutos. Sin embargo, el segundo no llegó a ponerse las zapatillas para la carrera de diez kilómetros en la que estaba inscrito.

Quien sí sudó la gota gorda fue su padre, Iñaki, en esa carrera. Corrió esa decena de kilómetros junto a su cuñado, Lucas Gui. Ambos hicieron el trayecto juntos y terminaron con un tiempo oficial de 55 minutos y 43 segundos. También participaron el esposo de su hermana mayor, Carles Gui, y su sobrina, Carlota, que terminaron con un tiempo bastante superior.

Cristina de Borbón también escogió compañía para su desafió deportivo. Junto a su cuñada, Ana Urdangarin, participó en la carrera, pero en su versión walking. Recorrieron los diez kilómetros en un tiempo de 1:46:58. Un espacio en el que pudieron charlar y demostrar la buena conexión que existe entre la hermana del rey y su familia política.

Días después de esta cita con el deporte, la exduquesa de Palma voló a la capital madrileña para acudir al funeral de la infanta Alicia de Borbón-Parma en la capilla del Palacio Real. Fue allí donde se encontró de manera pública por primera vez con los reyes y el resto de la Familia Real desde que se produjera la resolución del Caso Nóos.

