Un niño toledano de 8 años, campeón del mundo de cálculo mental

El toledano Ignacio Bravo, de 8 años de edad, se ha convertido en el campeón del mundo de cálculo mental en su categoría en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental 'Aloha Mental Arithmetic' celebrado el pasado domingo en Kuala Lumpur.

El pequeño hizo frente a un 'examen' en el que tenía que hacer frente a 70 cálculos aritméticos en cinco minutos, de los que resolvió 67 aunque, como reconocía al diario ABC, "no sabía cuántas operaciones fueron correctas".

Según aseguraba a este medio, se encontraba muy "contento" con el resultado de una prueba que "no le puso nervioso" aunque sí que le aburrió en los momentos posteriores de la misma "porque me han dejado en una sala con niños chinos y no podía entenderme con ellos", según reconoció.

El pequeño, con la copa de campeón. @EmbajadaEspRiga

Y es que Bravo se enfrentó a 600 niños de 13 países en el evento organizado por el organismo Aloha Mental Arithmetic, programa de desarrollo mental dirigido a niños entre 5 y 13 años de edad que potencia en ellos habilidades tan importantes como la inteligencia lógico matemática, la atención y concentración, la memoria fotográfica, la creatividad y la imaginación, la orientación espacial o las habilidades analíticas.

Para el joven toledano no ha sido, no obstante, la primera prueba de su destreza matemática. Este mismo año ha conseguido además este año la segunda posición en el campeonato de España que se celebró en Mallorca el pasado 10 de junio frente a cerca de 300 participantes, según ha informado su familia.