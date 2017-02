Una Feria de Abril del revés

La Feria de Abril, que transcurrirá del 23 de abril al 7 de mayo, ya está presentada en los portales taurinos y Twitter. Las filtraciones van saltando a la prensa y ya hay combinación completa de carteles a falta de confirmación oficial. La empresa no se ha pronunciado en público porque el silencio es aceptación. Ramón Valencia desliza las cartas y observa lo que sucede, catando las reacciones, si ha acertado o no. Los periodistas se apuntan el tanto de la investigación y vuelta a empezar. En el periodismo taurino investigar suele significar recibir una nota de prensa adelantada.

A la feria proyectada, dando por buenas las filtraciones, le ocurre lo mismo que a la de Valencia: no está rematada. Aunque haya figuras y jóvenes, mediáticos y locales parece hecha con un ordenador en modo aleatorio y así se explican combinaciones como la del lunes de farolillos (Rivera Ordóñez, El Juli y Cayetano), que sólo leerla da pereza, la del día 26 de abril (Garrido, Ginés Marín y Álvaro Lorenzo), ejemplo claro de espantá de ideas colocando a los tres jóvenes juntos en vez de repartirlos por el abono para dar interés a algunos días más flojos o la del 2 de mayo (Morante, Perera y Javier Jiménez), que se comenta sola. La Feria de Abril tiene de todo pero al revés. El ejemplo de que está hecha como siempre, es decir, sin afición, es lo mal colocado que va Padilla después de ser el único matador de toros que abrió la Puerta del Príncipe en 2016. Apoderado por Matilla, el director del sistema, aparece abriendo dos carteles prácticamente de relleno, siendo el segundo otra combinación rara (Padilla, Antonio Ferrera y López Simón).

-Mire usted, es que Padilla…, es la frase más repetida entre los aficionados. Incluidos los puntos suspensivos. Parece que también entre la élite empresarial, en la que se incluye su representante. Todos estos años intentando introducirlo en carteles donde no hubiera soñado estar si no ocurre la tragedia de Zaragoza y ahora que se lo ha ganado descerrajando la puerta más anhelada del toreo sólo le sirve para ir por delante en dos fechas ramplonas. Le ha valido más a David Mora para hacer un buen paseíllo en la Maestranza (otro matador que acumula adversativas) salir a hombros en Madrid que a Padilla en la misma plaza. Quizá sea un aviso al resto. “Todo está mal”, la voz de Paula en Ronda como eco.

Salvado ese ejemplo, se explican después muchas cosas. Sigue girando la rueda de El Cid, que no para de volver, cada vez más centrifugado del núcleo de la programación, inaugurando el serial tantos años después mientras se aferra a esos puestos canjeados por el verano de las sustituciones forzadas y exitosas. ¿Fran Rivera no estaba quitado? No está Curro Díaz, torero con un concepto que encaja perfectamente allí –se habla de que pidió mucho dinero-, ni los duros Rafaelillo y Castaño, sustituidos por una terna de locales en la corrida de Miura. Lo más transgresor es esto último y supone apartar de una las citas principales del año a toreros que no tienen otra forma de estar en ella. Ese salvavidas lanzado a Nazaré, Esaú y Pepe Moral tiene muchas posibilidades de estar pinchado.

Los días interesantes se cuentan rápido, están a simple vista y se acumulan en la escueta preferia. Morante estará finalmente cuatro tardes y no cinco como adelantó este diario, incluida Resurrección, fuera de abono, que se ha convertido ya en el nuevo domingo de Miura (independientemente de lo que ocurra en la temporada en Sevilla hay fórmulas que cuajan). La Feria de Abril es la enésima programación que tampoco juntará a Roca Rey y López Simón, que se evitan como si cada uno se dedicara a cosas diferentes.

Los carteles recopilados por Aplausos.es son:

16 de abril. Domingo de Resurrección. Toros de Núñez del Cuvillo. Morante, Manzanares y Roca Rey.

23 de abril. Domingo. Toros de Fuente Ymbro, para El Cid, Diego Urdiales y Joselito Adame.

26 de abril. Miércoles. Toros de Torrestrella, para José Garrido, Ginés Marín y Álvaro Lorenzo.

27 de abril. Jueves. Toros de Garcigrande, para Morante de la Puebla, El Juli y Talavante.

28 de abril. Viernes. Toros de Juan Pedro Domecq, para Enrique Ponce, Manzanares y Lopez Simón.

29 de abril. Sábado. Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Paco Ureña y Manuel Escribano.

30 de abril. Rejones. Toros de Bohórquez, para Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.

1 de mayo. Toros de Daniel Ruiz, para Rivera Ordóñez, El Juli y Cayetano.

2 de mayo. Toros de García Jiménez, para Morante, Miguel Ángel Perera y Javier Jiménez.

3 de mayo. Toros de Jandilla, para Juan José Padilla, El Fandi y Manuel Escribano.

4 de mayo. Toros de Núñez del Cuvillo, para Morante de la Puebla, David Mora y Talavante.

5 de mayo. Victoriano del Río. Castella, Manzanares y Roca Rey.

6 de mayo. Toros de El Pilar. Juan José Padilla, Antonio Ferrera y López Simón.

7 de mayo. Toros de Miura, para Antonio Nazaré, Esaú Fernández y Pepe Moral