Tecnología y autismo, una relación necesaria

Cada día que pasa no deja de sorprendernos la forma en que nuestro hijo utiliza la tablet a su antojo. Al principio apenas miraba. Después, como cualquier bebé no podía apartar los ojos de Pocoyo, La Patrulla Canina, Pepa Pig y compañía. Ahora, cuando aún no ha cumplido los tres años, no sólo es consciente de lo que puede hacer con ella, sino que cambia a su gusto de los dibujos animados a los puzles y de ahí a los juegos de vocabulario.

Sí, él aún no habla -de una forma comunicativa-, pero tiene vocabulario y lo aumenta de forma exponencial cada día. De hecho, él solito comenzó a usar los bits de inteligencia que están empezando a utilizarse en algunos colegios en el primer curso de infantil. Él decide si quiere ver los animales, los medios de transporte o las letras. Así que el día que nos recitó el abecedario de la A a la Z sin error nos sorprendió, aunque no tanto.

La evolución humana va íntimamente ligada a la tecnología, así que el desarrollo de las capacidades de los niños con TEA también deberá verse beneficiado de esos avances. Eso es lo que dicen en la asociación auTICmo, donde definen así su misión: "Ofrecer un punto de encuentro e intercambio de experiencias así como facilitar el acceso a la formación e información en tecnología aplicada a los trastornos del espectro autista".

Desde auTICmo han desarrollado diferentes proyectos "íntimamente relacionados con el autismo, pero con una gran carga tecnológica". Ahí radica su diferencia, al igual que en su intento de "desarrollar una red social para personas relacionadas en mayor o menor medida con el sector del autismo o la organización de cursos de robótica para personas con síndrome de Asperger".

Un asociación diferente que, desde el próximo 29 de abril, organiza en CosmoCaixa, en Barcelona, el I Congreso auTICmo. Un congreso "destinado al aprendizaje y manejo de las tecnologías aplicadas a las diferentes áreas o personas que intervienen en los TEA", con un objetivo claro: "Que profesionales y familias, conozcan las posibilidades de uso dando respuesta a 3 principales cuestiones: ¿Qué herramientas o soluciones hay disponibles? ¿Cuándo puedo o debo usar la tecnología como apoyo? ¿Cómo lo hago?".

Con hasta 26 profesionales nacionales y otros 7 de ámbito internacional en sus ponencias, el I Congreso auTICmo se prolongará durante tres jornadas y añadirá a su oferta formativa diversos talleres. Una primera oportunidad de conocer lo que la tecnología puede hacer por los niños con TEA y sus familias.

